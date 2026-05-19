El auge de la izquierda independiente de Moncloa: Chunta Aragonesista y Adelante Andalucía irrumpen con fuerza

La izquierda a la izquierda del PSOE empieza a dibujar un nuevo escenario en España. Cuando más se habla de unidad, los últimos comicios autonómicos dejan un camino que parece distinto.

El patrón que ha surgido se basa en proyectos con fuerte identidad regional, discurso pegado al territorio y distancia respecto a Moncloa y Pedro Sánchez.

El fenómeno ha quedado cristalizado en Andalucía y Aragón. Adelante Andalucía ha irrumpido con fuerza en el Parlamento andaluz con ocho escaños y un 9,6% de los votos, mientras Chunta Aragonesista (CHA) se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones aragonesas tras duplicar representación hasta los seis diputados y rozar también el 10% del voto.

Dos proyectos distintos, pero que comparten una izquierda territorial, autonomía respecto a Madrid y crítica al modelo de bloques construido alrededor del sanchismo.

Sin jefes en Madrid

Son formaciones de izquierdas que no tienen que rendir cuentas en la capital. Una circunstancia que también podría incluir al BNG gallego, otra formación que ha consolidado un espacio político propio desde una posición claramente autónoma respecto al PSOE y Sumar, pese a estar dentro de la coalición de Gobierno.

El ascenso de Adelante Andalucía ha sido probablemente la gran clave de los resultados electorales. Los analistas Pablo Pombo e Ignacio Varela coincidieron en el Fórum Europa en señalar que la candidatura andalucista realizó "la mejor campaña" de estas elecciones.

Varela llegó incluso a concederles la "medalla de oro" de la campaña por haber recuperado el viejo espacio emocional del andalucismo político. Según explicó, Adelante ha conectado con un sentimiento de agravio territorial y con la idea de que Andalucía queda subordinada a los intereses de los "nacionalistas del norte" que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez.

La izquierda "antisanchista"

Pombo tilda a Adelante Andalucía como una fuerza "abiertamente antisanchista", algo prácticamente inédito dentro de la izquierda española reciente.

Ese posicionamiento les habría permitido captar voto desencantado con el PSOE, pero también con Sumar y Podemos, especialmente entre sectores que rechazan las dinámicas centralizadas de los partidos nacionales.

El propio José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ha reivindicado tras las elecciones haber mantenido una "clara independencia del Gobierno del PSOE y Sumar". Y defiende que concurrir junto a Por Andalucía habría provocado "peores resultados".

La tesis coincide además con el análisis que hacen desde Chunta Aragonesista. Su presidente, Jorge Pueyo, se ha alegrado por el "gran crecimiento" de Adelante Andalucía y ha defendido que ambos partidos comparten una misma manera de entender la política: "con arraigo, territorialidad y una defensa de lo nuestro".

El agotamiento de la "unidad de la izquierda"

Uno de los mensajes más repetidos por estas formaciones es que la unidad artificial de partidos ya no moviliza por sí sola.

"La unidad por la unidad no funciona", advierte Pueyo, que ha defendido recuperar discursos vinculados a la identidad territorial, la vivienda, la despoblación o los servicios públicos desde una óptica propia y no subordinada a las estrategias nacionales.

En Aragón, Chunta logró crecer mientras Podemos desaparecía prácticamente del mapa e Izquierda Unida quedaba reducida a la mínima expresión. En Andalucía, Adelante superó claramente a Por Andalucía pese a competir contra una coalición que integraba a Podemos, Sumar e IU.

El precedente de Castilla y León

El mejor resultado para el PSOE en esta ronda de elecciones autonómicas lo obtuvo Carlos Martínez en Castilla y León.

El socialista logró mejorar expectativas en un territorio claramente favorable a la derecha. Rafa Latorre señaló en La Brújula que parte de ese resultado podía explicarse por "una cierta autonomía respecto de Pedro Sánchez".