La Audiencia Nacional solicita a Defensa información sobre la entrada de buques marroquíes a aguas españolas

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos, María Tardón, ha requerido al Ministerio de Defensa más información acerca de la entrada a aguas ceutíes de buques procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de migrantes en el mes de julio.

En concreto, ha solicitado al ministerio dirigido por Margarita Robles que le informe sobre si se produjeron entradas, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas entre los días 29 de julio y 10 de agosto por parte de embarcaciones de la Armada de Marruecos. En caso afirmativo, la magistrada ha solicitado las fechas y tramos horarios concretos.

En un auto emitido este miércoles, la jueza rechaza las diligencias solicitadas por la acusación Iustitia Europa por considerarlas desproporcionadas, aunque considera que se deben practicar otras diligencias concretas y proporcionadas dirigidas a constatar la intrusión y los términos en que pudiera haberse producido, tal y como han admitido el presidente del Gobierno y varios ministros.

En su resolución, Tardón recuerda que, por el momento, "no existe elemento objetivo alguno" que permita afirmar que la eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a la Ciudad de Ceuta tuviera "participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos"

Además, añade que hasta la fecha no existe dato alguno incorporado a la causa que permita sostener que la actuación de eventuales buques de guerra de la Armada del Reino de Marruecos formara parte del mecanismo de organización, facilitación o ejecución de la entrada masiva de migrantes.

Las medidas solicitadas por Iustitia Europa

Iustitia Europa pidió, entre otras medidas, solicitar al Estado Mayor de la Defensa, la Guardia Civil y otras instituciones la conservación de datos de radares, sensores y comunicaciones de radio y de mando sobre la actividad de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta, además de comunicaciones diplomáticas y gestiones realizadas con Marruecos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada al considerarlas "desproporcionadas" y "carentes del necesario juicio de utilidad procesal".

Una posible actuación de la Armada española

Entre las diligencias acordadas, la magistrada también requiere a Defensa, a través del JEMAD, para que le informe sobre si la entrada irregular debería haber "motivado" la necesidad de intervenir por parte la Armada española o de cualquier otra unidad militar nacional.

Pregunta también la juez si existen grabaciones de esas posibles estancias de buques pertenecientes a la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas y, en caso afirmativo, que las entreguen en su juzgado.

Finalmente, Tardón insta a Defensa a que informe de si desde el día 10 de agosto de 2026 a la fecha de la recepción del oficio judicial acordando la presente medida, se hubiera vuelto a producir la incursión de algún buque de la misma procedencia y, en caso afirmativo, de cuáles hubieran sido las circunstancias en que se hubieran producido tales hechos.