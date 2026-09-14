La juez Tardón pide asumir las denuncias presentadas en Ceuta contra el delegado del Gobierno

La juez María Tardón ha pedido a los juzgados de Ceuta asumir las denuncias que se han presentado allí contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su papel en la avalancha migratoria sufrida los pasados 30 y 31 de julio por esta ciudad autónoma.

En una providencia, la magistrada le pide al juez de Ceuta que investiga una querella contra el Delegado del gobierno que valore inhibirse y remitirle la causa a ella, de forma que lo sucedido tras la avalancha migratoria sea todo investigado por la Audiencia Nacional.

Por ello, se pide al juzgado ceutí que "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue" por la causa principal del asalto fronterizo de finales de julio.

Esta petición de la juez Tardón se produce después de que el viernes se conociese que el jefe de Gabinete del delegado ceutí, Gonzalo Sanz, había presentado su dimisión. Dio este paso después de que su superior manifestase que el aviso del CNI sobre una entrada masiva de personas en la ciudad le llegó a su subordinado.

Aboga por unificar los hechos investigados en un mismo procedimiento

A este respecto, la Fiscalía de Ceuta ha solicitado a los juzgados de la ciudad que remitan a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno por su actuación durante la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

El Ministerio Público considera que los hechos denunciados forman parte de un mismo operativo ya investigado por Tardón, por lo que aboga por unificar las pesquisas en un único procedimiento.

Los fiscales sostienen que la actuación atribuida al delegado del Gobierno no puede analizarse de forma separada de las diligencias que ya dirige la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos ocurridos a finales de julio en Ceuta. La Fiscalía entiende que el esclarecimiento de los hechos exige examinar de manera conjunta la intervención de todas las autoridades que participaron, directa o indirectamente, en la gestión de la crisis migratoria.

Las actuaciones judiciales tienen su origen en las denuncias y querellas promovidas por Manos Limpias, Vox y Hazte Oír. Estas organizaciones cuestionan la respuesta de las autoridades ante las advertencias previas sobre la llegada masiva de inmigrantes.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta acordó acumular las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír a las diligencias ya abiertas tras la denuncia inicial de Manos Limpias.