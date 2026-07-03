La Audiencia Nacional imputa a la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez en el caso Koldo y la cita el día 20 de julio

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la rama del caso Koldo en este tribunal, ha imputado a Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos que reconoció que disfrutó de dos contratos en INECO y TRAGSATEC sin ir a trabajar, y la ha citado para que declare el próximo día 20.

También cita a Joseba García, el hermano de Koldo y al ex subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar García, que admitió que Pardo de Vera intercedió por Jésica. Los tres, como investigados, el 20 de julio.

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