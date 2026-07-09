La Audiencia Nacional abre juicio al BBVA, a su expresidente y otras 14 personas por el caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto un juicio oral contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre las que se encuentran exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por presuntos encargos ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En el auto de apertura, fechado este jueves, el magistrado acuerda la apertura del juicio oral por supuestos delitos de cohecho y otros presuntos 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos escritos por la Fiscalía.

Mientras tanto, en el caso del expresidente Francisco González, el instructor le sienta en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

Diez días para presentar alegaciones antes de la vista oral

Asu vez, Piña fija una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.