Así es la ley sobre la colaboración público-privada en hospitales que plantea Sanidad y que derogaría la del 97

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este domingo que el Gobierno está ultimando una nueva norma, denominada Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que derogará a la aprobada en 1997 durante la presidencia del 'popular' José María Aznar.

García concedió una entrevista al diario 'El País' en el que acusó a la Comunidad de Madrid de "maquillar" los datos de las listas de espera, ya que la región no aparece como de las más elevadas en los datos que publica el Ministerio de Sanidad cada seis meses.

A este respecto, explicó que su Ministerio estaba trabajando en un real decreto de listas de espera para dar trazabilidad al proceso que comienza un paciente desde que va a su médico de Atención Primaria, hasta que le ve el especialista, le hacen pruebas y le operan.

Asimismo, detalló las principales claves de la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud que está ultimando y que pretende llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2026.

La nueva ley "limitará" la colaboración público-privada

Mónica García explicó que la nueva norma derogará la que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 1997 -que abrió la puerta a la gestión privada de algunos hospitales públicos- y, además, "blindará" la Sanidad Pública frente a los fondos de inversión.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", aseguró, para después sentenciar que con esta nueva norma, "no, claramente no" se iba a permitir el "modelo de Torrejón".

La nueva ley es "mucho más amplia" y pone "coto al ánimo de lucro", aunque García especificó que "no prohíbe que haya una colaboración público-privada", simplemente "blinda y protege" la Sanidad Pública "frente a los fondos de inversión, el ánimo de lucro y la depredación constante".

Los modelos de colaboración público-privado en España

En España existen tres modelos de colaboración público-privado: el modelo Quirón-Ribera Salud; los conciertos de asistencia sanitaria; y los conciertos sustitutorios:

Modelo Quirón-Ribera Salud

Se trata de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios. Las concesiones son de dos tipos:

Iniciativa de Financiación Privada : se concede la construcción de infraestructuras sanitarias y la gestión de servicios no sanitarios (limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, gestión de mantenimiento, lavandería y esterilización).

: se concede la construcción de infraestructuras sanitarias y la gestión de servicios no sanitarios (limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, gestión de mantenimiento, lavandería y esterilización). Public Private Partnership (PPP): la empresa privada asume la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura, pero también la prestación de servicios asistenciales según los parámetros que establezca la administración y bajo el compromiso de mantener los principios de atención gratuita y universal del Sistema Nacional de Salud.

Conciertos de asistencia sanitaria

Pueden ser para pruebas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para determinadas prestaciones sanitarias (sobre todo, terapias respiratorias, diálisis, rehabilitación, logopedia y transporte sanitario).

Conciertos sustitutorios

Es decir, hospitales privados que ofrecen asistencia sanitaria a un área poblacional con infraestructuras sanitarias insuficientes.