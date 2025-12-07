División entre Moncloa y Ferraz sobre si llevar el caso Salazar ante la Fiscalía: "Se ha gestionado muy mal"

El caso Salazar sigue en el punto de mira de la actualidad política a raíz de que este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociese en una conversación informal con periodistas su "error" en la velocidad de la gestión y de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusase al presidente de saber lo que sucedía y "taparlo".

"Indicios serios"

El foco ahora está puesto en si se decide o no elevar el caso a la Fiscalía, algo que causa división entre el Palacio de la Moncloa y la sede del PSOE en la calle Ferraz. Durante toda la semana han sido varias las voces que han clamado por una respuesta más contundente del partido, entre ellas, la vicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que exigió que, una vez que el Comité Antiacoso acabase sus averiguaciones, las pusiese en conocimiento de la Fiscalía.

De la misma opinión fueron las representantes de Igualdad de las federaciones regionales en la reunión que tuvieron el miércoles por la noche con Pilar Bernabé, a la que reclamaron que el partido llevase el caso ante la Fiscalía porque había "indicios serios" de acoso sexual y abuso de poder de Francisco Salazar. La responsable de Igualdad del PSOE trasladó a sus dirigentes en dicha reunión que mantuviesen la prudencia en sus declaraciones públicas y no opinasen "gratuitamente" hasta que se supiera el resultado de la investigación del Comité Antiacoso.

Fiscalía 'sí' o 'no' y quién, la principal razón de la división

Moncloa y Ferraz discrepan sobre si se debe llevar o no el caso a la Fiscalía y quién debería hacerlo. El presidente del Gobierno defendió este sábado que eran las denunciantes quienes tendrían que tomar esa decisión y que el PSOE las apoyaría en caso de que así lo hicieran.

Sin embargo, otras voces de altos cargos del Ejecutivo piensan lo contrario, ya que insisten en que debe ser el partido quien eleve el asunto, eso sí, "primero" el PSOE tiene que pronunciarse mediante el informe y después "llevarlo a la Fiscalía", como partido.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron a Servimedia que el caso se había gestionado "muy mal" y que no había acompañado "correctamente" a las denunciantes: "Hay que tener más celeridad", recalcaron. También insistieron en que la reunión de Bernabé con las responsables de Igualdad "fue un intento de trasladar calma", pero no "sirvió para nada": "No hemos sido diligentes", asumieron desde La Moncloa.