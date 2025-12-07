Sanidad prepara una ley para limitar la colaboración público-privada en los hospitales: "No se permitirá el modelo de Torrejón"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno está ultimando la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público-privada. La idea es aprobarla a principios de 2026 y "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

Así lo ha expresado en una entrevista en El País días después del escándalo por las listas de espera en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud. En palabras de la ministra, el objetivo es que la nueva ley derogue "la del 97". "El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", por eso, ha sentenciado: "No, claramente no se permitirá el modelo de Torrejón".

Un real decreto de listas de espera

Por eso, la nueva ley es "mucho más amplia" y pone "coto al ánimo de lucro", aunque ha especificado García que "no prohíbe que haya una colaboración público-privada". "Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, el ánimo de lucro y la depredación constante que tenemos de nuestra sanidad", ha indicado.

Además, la ministra ha manifestado que el Ministerio está trabajando en un real decreto de listas de espera para dar trazabilidad al proceso que comienza un paciente desde que va a su médico de cabecera hasta que le ve el especialista, le hacen pruebas y le operan. "Ahora mismo, las listas de espera son cajas negras", en el sentido de que pasan primero por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera, como es el caso de la quirúrgica.

García acusa a la Comunidad de Madrid de "maquillar" los datos de las listas

En relación con este aspecto, ha atacado a la Consejería de Sanidad de Madrid por "maquillar" los datos de las listas de espera quirúrgica. Según la ministra, el Ministerio de Sanidad publica estas listas cada seis meses, pero la Comunidad de Madrid no aparece como de las más elevadas. Así las cosas, ha desvelado que tanto el Ministerio como Más Madrid van a acudir a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, en el caso del hospital de Torrejón.

Asimismo, desde el Departamento que dirige Mónica García van a mandar a la alta Inspección para hacer una investigación en el hospital y ha lamentado que estas prácticas "también" se están llevando a cabo en el grupo Quirón, "favorecido" por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En los últimos años, 5.000 millones de euros han ido a parar a Quirón

"Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años", ha comparado, al tiempo que ha recordado que "desde que está la señora Ayuso" en la comunidad madrileña, 5.000 millones de euros han ido a parar a este grupo privado.

La ministra ha señalado que hospitales públicos como La Paz o el Ramón y Cajal pierden entre 50.000 y 30.000 pacientes al año y todos van a parar a Quirón o a Torrejón. "Va un flujo de dinero detrás del paciente", ha aseverado García. Al tiempo que las listas de espera "no paran de crecer", los pacientes a través de un call center y de la "supuesta libre elección" les ofrecen ir a estos hospitales, ha explicado García preguntada por cómo funciona el sistema en la Comunidad de Madrid.