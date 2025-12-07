Pedro Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, tras la polémica por las denuncias de acoso sexual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, según ha informado La Sexta. Esta decisión se hará efectiva en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Según el citado medio, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder de los socialistas de Andalucía, también ha tomado la decisión de destituirle del PSOE andaluz, donde era responsable de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva.

El cese de Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno será efectuado de manera oficial por el Consejo de Ministros. La decisión llega ante los supuestos casos de acoso sexual perpretados por su superior, Salazar.

De esta forma, y como ya hiciera con el propio Salazar, el presidente del Gobierno ha decidido actuar con contundencia con Hernández, hombre de máxima confianza del exasesor de Moncloa.

El cese llega un día después de que Sánchez negara que haya habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.