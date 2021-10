Así contó Onda Cero el final definitivo de ETA

El 20 de octubre de 2011, Carlos Alsina estaba en Granada, desde donde se hacía ese día el programa de La Brújula, cuando tres encapuchados de la banda terrorista ETA anunciaban en un vídeo publicado en el diario vasco Gara el "cese definitivo de la actividad armada".

"Todo se termina alguna vez, incluso ETA. La banda terrorista como tal banda se resiste a desaparecer pero lo que sí ha anunciado que desaparece es el terrorismo que durante 40 años ha practicado y que durante 40 años nos ha maltratado a todos", empezaba aquel día Alsina La Brújula. Y advertía que no iba a ser un programa normal porque "no está siendo un día habitual", va a ser un programa serio, contaba Alsina, que a su vez se lamentaba por no hablar de Granada más de lo que le hubiese gustado.

"Si a un periodista le preguntase qué noticia le gustaría dar. Todos responderíamos el final de ETA. La noticia en la que va a girar el programa de hoy, es la más parecida que podemos dar a esa porque la banda no desaparece pero sí ha dicho esta tarde que el terrorismo lo deja de manera definitiva. Después de 40 años sufriendo eso, sentimos el alivio y la satisfacción de poder decir: hemos ganado", finalizaba Alsina.

"La memoria de las 820 víctimas de ETA nos acompañará siempre"

Juan de Dios Colmenero estaba en el Palacio de la Moncloa donde el presidente del Gobierno, por entonces José Luis Rodríguez Zapatero que hacía una declaración institucional ante los medios de comunicación. "La razón democrática se ha abierto camino de un modo definitivo", fueron las primeras palabras de Zapatero.

El jefe del Ejecutivo, recordaba a todos los ministros de interior que han sufrido esta lucha durante años, a los países que han apoyado a España y sobre todo a las víctimas "Ahora nuestra sociedad será una democracia sin terrorismo pero con memoria. La memoria de cada una de las 820 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror nos acompañará siempre", decía el presidente.

Homenaje a las víctimas de Granada

El presentador y director de La brújula homenajeó durante el programa a algunas de las víctimas de la banda terrorista en Granada, destacando los nombres de Conrada Muñoz Herrera, de 55 años y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero.

Roberto Forcen se desplazó hasta la sede del PNV donde Iñigo Urkullu consideró esta noticia como "magnífica" y que "por fin" iban a poder pasar página. "Es un día importante para todos", añadía y recordaba que Euskadi no le debe nada a ETA es la banda la que tiene una deuda con Euskadi.

A medida que iba trascurriendo el programa en Granada, Carlos Alsina conectaba con los estudios de Onda Cero en el País Vasco, donde estaba el jefe de informativos en Euskadi, Juan Carlos de Julián y con Madrid, con Julián Cabrera para conocer sus impresiones y analizar todo lo que iba pasando.

"Es el fruto del esfuerzo de la sociedad española que ha sabido resistir"

En Génova con el presidente del PP, Mariano Rajoy estaba José Ramón Arias para conocer su reacción. "El anuncio del fin de la violencia de ETA de la vida de los españoles es una gran noticia, es el fruto del esfuerzo de la sociedad española que ha sabido resistir de manera ejemplar el chantaje criminal de los terroristas durante décadas", dijo Rajoy en su declaración institucional.

"Es un final precipitado, negociado y con concepciones"

Alsina entrevistaba a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza que se mostraba decepcionada con el anuncio de ETA porque esperaba la disolución completa de la banda, el perdón a las víctimas y "no un final precipitado, negociado y con concepciones".

Iratxe de la Fuente recogía las declaraciones del que fuera el lehendakari vasco, Patxi López que expresaba su opinión en la misma línea que el resto, donde aseguraba que ETA confirmaba su derrota sin haber conseguido sus objetivos. "Nada le debíamos, nada le debemos y nada vamos a pagarles porque ya se ha pagado un alto precio con las víctimas", decía López.

Para analizar el cese de la actividad terrorista y las reacciones de los distintos presidentes, en la tertulia de esa noche en el programa estaban Javier Carballo, Ignacio Camacho y Eduardo Peralta, que se mostraban contentos con la noticia pero coincidían que se les había quedado una "sensación agridulce". "Este es el fin de la matanza de ETA pero no la derrota definitiva", resaltaban.

La emoción en antena de Calleja con el anuncio de ETA

Ese mismo día en el que la banda terrorista anunciaba su cese definitivo de la lucha armada, el periodista José María Calleja, que falleció el año pasado por coronavirus, viajaba con el equipo de Julia en la Onda a Granada. Participaba en un Gabinete, que compartió con Germán Yanke y Elisa Beni, dedicado a la noticia de que el dictador Muamar Gadafi había muerto capturado por la resistencia libia.

Calleja reveló, emocionado, que ETA podría anunciar que "dejaba de matar". "No se si habría una relación perversa entre el corredor del mediterráneo, donde estaba Gadafi y la banda terrorista ETA que es un poco atlántica. De todo esto hablamos sin red, que es un poco la gracia de esta profesión, sin saber lo que va a pasar", contaba Calleja. "Pero lo tenía que soltar, Calleja es mucho Calleja", añadía Julia Otero.

Cuando terminó el programa, el periodista que desarrolló gran parte de su carrera en Euskadi, donde siempre luchó por la libertad y además fue un blanco para ETA, no pudo contener las lágrimas y terminó llorando, contó Julia Otero.