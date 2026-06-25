Los aplausos y risas de Sánchez tras perder en el Congreso la votación que pide su dimisión

Pedro Sánchez ha abandonado este jueves el hemiciclo entre aplausos de la bancada socialista y sonrisas compartidas con varios miembros de su Gobierno después de que el Congreso aprobara una moción en la que se le insta a someterse a una cuestión de confianza, un nuevo revés parlamentario para el presidente del Ejecutivo.

La iniciativa ha salido adelante por 178 votos a favor y 171 en contra gracias al apoyo del PP, Vox y Junts. Aunque la moción no tiene efectos vinculantes, supone un respaldo de la Cámara a la petición de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza tras los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno.

Aplausos y sonrisas tras la votación

La escena no ha pasado desapercibida. Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente abandonó el Congreso entre aplausos de los diputados socialistas mientras conversaba entre risas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La reacción del jefe del Ejecutivo se produjo apenas unos instantes después de que la Cámara aprobara la iniciativa impulsada por la oposición para instarle a plantear una cuestión de confianza.

Feijóo carga contra la reacción del presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la actitud de Sánchez tras la votación y ha asegurado que el presidente se reía mientras el Congreso le pedía asumir responsabilidades políticas.

"Hemos hecho las cosas como corresponde. Ha habido un pleno sobre la corrupción del Gobierno. Ha quedado claro que el Gobierno es el más corrupto de la democracia española y ha quedado claro, 24 horas después, que el Gobierno tiene que dimitir", ha afirmado.

El apoyo de Junts y la mayoría parlamentaria

Feijóo también ha destacado el significado político de la votación, especialmente por el apoyo de Junts a la iniciativa. A su juicio, el resultado evidencia que el Ejecutivo ha perdido la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura y ha reclamado "coherencia" a los grupos que respaldaron la moción.

No obstante, el presidente del PP ha descartado que este resultado suponga un paso inmediato hacia una moción de censura. Ha insistido en que solo impulsará iniciativas que beneficien a los españoles y no aquellas que, en su opinión, puedan reforzar la posición política de Pedro Sánchez.