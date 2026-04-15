Antonio Casado apunta a la "contradicción" de Sánchez: "Va de príncipe de la paz, pero en China no dice ni media palabra"

El viaje de Pedro Sánchez a China ha suscitado polémica por los planteamientos del presidente del Gobierno hacia los derechos humanos, que deja de lado ante un régimen como el chino sobre el que pesan muchas sombras. De ello se ha discutido en la tertulia de Más de uno, donde Antonio Casado ha criticado la actitud del presidente del Gobierno de España.

"Acercarte a terceros tiene el peligro de aislarte de los primeros, de los tuyos. Este es el equilibrio en el que está en estos momentos Sánchez, porque el viaje a China le puede venir bien para mejorar su imagen internacional, pero se contradice con todo lo que hace en su campo", asegura Casado.

Lo que hace en su campo, según Antonio Casado, es ir de "príncipe de la paz" y el que "más respeta el derecho internacional y los derechos humanos": "Va de príncipe de la paz, pero en China no dice ni media palabra sobre lo que ocurre en ese régimen, en esa autocracia, en esa dictadura rara en nombre del comunismo".

El "riesgo" de Sánchez con el viaje a China

Casado señala que en China "no hay ni urnas, ni leyes, ni derechos humanos" y que todo supone "ir al servicio del Estado, todo lo que se decide en el Comité Central del Partido Comunista chino", por lo que "luego Sánchez viene aquí a su propio terreno y entonces va de abanderado de la paz".

Por último, Casado subraya que Sánchez "corre ese riesgo", el de "buscar afinidad" con China al mismo tiempo que puede "aislarse de lo suyos".