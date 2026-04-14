Alsina reprocha a Sánchez su silencio sobre el respeto a los derechos humanos en China: "Ni media palabra crítica"

La conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público ha arrancado este martes con el foco puesto en la visita de Pedro Sánchez a China y las implicaciones políticas y económicas del viaje. Susanna Griso ha planteado como principal incógnita si este desplazamiento servirá realmente para corregir el desequilibrio comercial entre España y el gigante asiático. Carlos Alsina, por su parte, ha puesto sobre la mesa si el presidente del Gobierno abordará la cuestión de los derechos humanos en China con la misma contundencia que muestra en otros escenarios internacionales, como en sus críticas a Israel.

Alsina ha mostrado sus reservas sobre el tono de la visita. A su juicio, Sánchez se muestra especialmente cómodo en sus encuentros con las autoridades chinas, hasta el punto de que "parece su segunda residencia", lo que, en su opinión, contrasta con la ausencia de críticas públicas sobre la situación de los derechos humanos en el país. El periodista ha subrayado que "al presidente no le escuchamos ni media palabra crítica", en referencia a cuestiones como el Tíbet, la minoría uigur o los sucesos de Tiananmén.

Alsina ha recordado además su reciente entrevista con el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, quien evitó pronunciarse de forma clara sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en China. A su juicio, esta cautela responde tanto a la opacidad del régimen chino como a la menor exposición mediática de su liderazgo en comparación con figuras como Donald Trump.

La mujer del presidente a juicio

Durante la conversación, ambos periodistas también han abordado la actualidad judicial en España, tras conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado que propone el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sobre la coincidencia temporal con el viaje a China, Alsina ha evitado especular: "No tengo ni idea de lo que tiene en la cabeza el juez Peinado", aunque ha subrayado que lo relevante es que se celebre el juicio y se determine si existió o no delito.

El comunicador ha señalado que algunas de las primeras informaciones sobre el caso no aparecen reflejadas en el auto conocido recientemente, lo que, a su juicio, añade complejidad al debate público. En esta línea, ha criticado que la reacción política y, en particular, la de los ministros de Gobierno central, hayan contribuido a que "todos acabemos siendo juristas", en alusión a la proliferación de interpretaciones sobre el proceso.

Por su parte, Griso ha destacado las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha dado por hecho que instancias judiciales superiores acabarán desestimando el caso. Ambos han coincidido en que este tipo de pronunciamientos pueden interpretarse como una forma de presión sobre el poder judicial. "No verbalizas la palabra prevaricación, pero la das a entender", ha señalado la presentadora. Alsina ha advertido de que el Gobierno debería ser especialmente prudente en este terreno.