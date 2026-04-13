Por qué la visita de Pedro Sánchez a China es tan importante: "El Gobierno ha entendido que el mundo está cambiando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, se encuentran en China de viaje oficial. Aunque es la cuarta visita al país asiático en los últimos cuatro años, esta es la primera de carácter oficial, según el lenguaje diplomático, ya que el líder el Ejecutivo ha sido invitado explícitamente por el primer ministro, Li Qiang, y a nivel ceremonioso habrá mayor despliegue que en ocasiones anteriores.

En el Orden Mundial de Julia en la onda, los periodistas Eduardo Saldaño y Blas Moreno han explicado por qué esta visita es tan importante: "El Gobierno ha entendido que el mundo está cambiando" y China no es algo "secundario", sino que es la pieza más importante del tablero, la que está "reconfigurando el terreno".

Cabe destacar el contexto internacional actual, marcado por la guerra de Irán, que ha puesto de manifiesto que Estados Unidos ya no es un "socio fiable", sino "estratégico", según los periodistas. España es el país de Occidente que ha mostrado una posición más firme en la guerra de Irán y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado contra nuestro país por ese motivo.

La clave es encontrar un sitio en el nuevo orden internacional

Por eso, ¿qué ha ocurrido para que el Gobierno de España y otros países hayan puesto el foco en China? "Hemos entendido que no puedes ponerle vallas al campo", han explicado los expertos. ¿Esto qué significa? China sigue creciendo "y no es una potencia cualquiera, sino que tiene muy claro cuál va a ser su rol en el mundo".

Es por ello que los gobiernos de Europa están empezando a entender que no hay que centrar las relaciones solo con un país, sino que puede haber diversificación. "No vincularnos a EE.UU ni del todo a China nos puede permitir entrar en esas cadenas de valor e industria que se van generando con este auge del país asiático", han señalado en JELO.

En un mundo "tan convulso y de enfrentamiento" entre potencias es clave entablar relaciones con las nuevas potencias y ser un "espacio intermedio" entre esos dos polos de poder, EE.UU. y China. "Eso es lo que busca el Gobierno español, de alguna forma poder ser ese hap de entrada de financiación de China a la UE", han sentenciado.

La agenda de Sánchez en China

Debido a que el orden internacional está cambiado, van a generarse nuevas cadenas de valor y "tú tienes que formar parte", pero no de cualquier manera, sino de forma "equilibrada y con términos que te favorezcan", han explicado Saldaña y Moreno. Hay que ser conscientes de que va a haber dependencias, pero hay que lograr que sean "las menos posibles" para no salir muy damnificados del panorama tan convulso actual.

El presidente del Gobierno y su mujer van a estar hasta el miércoles en China. Sánchez va a reunirse con personas de diferentes ámbitos, como el universitario, que le va a otorgar una cátedra honorífica. También con científicos, ya que es el ámbito en el que más investigadores de España y China cooperan de manera asidua.

Las visitas y reuniones de carácter institucional están reservadas para el martes. Sánchez se verá con el presidente Xi Jinping; con el primer ministro Li Qiang, con quien firmará varios acuerdos, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.