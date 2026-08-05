El análisis de Financial Times que deja mal parado a Sánchez: "Mohamed VI es más astuto"

El periódico británico Financial Times ha publicado un artículo llamado 'El rey que superó en astucia a Pedro Sánchez' en el que compara al presidente del Gobierno de España, con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Al primero lo define como "el líder de izquierdas más destacado de Europa" y al segundo como "todopoderoso monarca", pero "más astuto" que el líder español.

Según el artículo, la llegada de 60.000 inmigrantes a Ceuta fue "la culminación de un periodo de cinco años en el que a Madrid le ha resultado más difícil gestionar un Rabat cada vez más envalentonado". Para explicar esto, el artículo recaba la opinión de Pol Morillas, director de Cidob, un centro de estudios de Barcelona; Ricardo Fabiani, director para el norte de África del International Crisis Group, Omar Brouksy, profesor de ciencias políticas en Marruecos, y Michael Walsh, profesor de la Universidad de Alaska.

Para el español, lo que pasó hace una semana es un "claro ejemplo de utilización de la inmigración como arma" y cómo las potencias "capaces de aprovechar las interdependencias" son las que logran "ventajas significativas".

La relación comenzó a tensarse en 2021

En este sentido, Pol recuerda que España sigue necesitando la ayuda de Marruecos para frenar el flujo de inmigrantes ilegales que llega a Canarias y por eso Sánchez intenta mantener una "actitud tranquila y cordial" con el monarca marroquí.

Riccardo Fabiani, por su parte, ha hablado de episodios anteriores que han tensado la relación entre ambos países. Por ejemplo, cuando en 2021, Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, recibió tratamiento hospitalario en España. Justo una semana después, Ceuta sufrió la primera invasión, no tan numerosa, solo 8.000 personas.

Según Ghali, esto fue una "falta de respeto" de España hacia Marruecos y en 2022 el país africano ganó puntos después de que España cambiara su postura respecto al Sáhara Occidental. Esto supuso un cambio "más positivo" en las relaciones entre ambos, en palabras del profesor Omar Brousky.

Tres cuestiones fundamentales que distancian a España y Marruecos

La buena armonía se mantuvo con el tiempo, incluso Marruecos envió ayuda para la dana, o con la idea de organizar el Mundial 2030 de forma conjunta. Sin embargo, todavía hay tres cuestiones geopolíticas "fundamentales" que enfrentan a ambas potencias.

Por un lado, el intento de España por tener buena relación con Argelia, enemigo de Marruecos. Por otro lado, que el país del norte de África sigue sin reconocer la autonomía de Ceuta y Melilla y, por último, las "profundas discrepancias" hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras que el magnate americano y el líder español han chocado mucho en los últimos meses y están más alejados que nunca, el monarca africano se ha ganado varios favores del americano, lo que podría suponer "la oportunidad de intentar ganarse el apoyo de la Casa Blanca" en lo relativo a Ceuta y Melilla.