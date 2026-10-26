El alto mando de la Guardia Civil en la frontera con Ceuta confirma que vio seis barcos marroquíes la noche previa a la entrada masiva

Continúa la investigación respecto a la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio. El teniente coronel de la Guardia Civil y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma han testificado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargada de indagar sobre la crisis migratoria del 30 y 31 de julio.

En su declaración, el alto mando de la Guardia Civil ha revelado que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes rondando por la zona. Por su parte, el inspector ha afirmado que no solo las autoridades marroquíes no hicieron nada para frenar la entrada, sino que facilitaron el paso hacia la ciudad autónoma.

Fuentes jurídicas han señalado que la descripción del guardia ha apuntado a la presencia el día 29 de julio de dos barcos patrulleros, dos interceptores y dos menores, sin poder determinar si se encontraban en aguas españolas.

Las autoridades españolas señalan a Marruecos

Ante la jueza del caso, ambos altos mandos han señalado a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes. En concreto, el Guardia Civil ha explicado que los militares en Marruecos "estaban de brazos caídos" y que solo tenían "una actitud activa" respecto a los subsaharianos que intentaban entrar desde el país magrebí pero, en cambio, "pasiva con sus compatriotas".

Asimismo, los testigos han indicado que otros agentes dirigieron a las personas hacia el espigón desde la playa, ya que los militares marroquíes no hacían más que derivar al agua a los migrantes. Por otro lado, ha asegurado que vio embarcaciones marroquíes recogiendo a gente durante la entrada que luego dejaban en la playa.

Respecto a la intervención del policía, sus acusaciones también se han centrado en las autoridades marroquíes, afirmando que facilitaron el paso a Ceuta a través de sus indicaciones. Según el agente, vio a personas dirigiendo "una cola muy larga" en Marruecos.

La decisión sobre cerrar la puerta

Tardón ha citado a ambos mandos tras identificarse a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como testigos de la entrada irregular de personas el 30 de julio.

En su declaración, el alto mando de la Guardia Civil ha declarado que "todas las decisiones" sobre la apertura o cierre de la puerta en la verja fueron suyas, y que las "asume plenamente", ya que no recibió órdenes ni del delegado del Gobierno ni de nadie más, mientras que el policía ha denunciado la ausencia de instrucciones y planificación.

De esta forma, las declaraciones ofrecen dos versiones enfrentadas en plena crisis y, según el guardia, el "rifirrafe" entre ambos cuerpos en la frontera surgió después de que los policías nacionales tratasen de "parar el flujo" de migrantes, mientras que la Guardia Civil decidió reabrir "por el riesgo de tapón".

El guardia se negó a cerrar una puerta que "siempre está abierta", mientras que el policía se mostró partidario de hacerlo ante la riada pero que no lo consiguió ante la "prohibición" del alto mando del instituto armado, ya que, de producirse un tapón, se echarían a la playa y, de fallecer, sería su responsabilidad.

Además, el guardia sí que ha puesto de manifiesto que no tenían aviso de que hubiera entradas masivas para ese día y que las reuniones de coordinación previas a la entrada no eran por ese motivo hasta el punto de que "a él jamás le trasladaron que hubiera una convocatoria para entrar el día del trono", el 30 de julio.

Al respecto, el inspector de Policía ha explicado que, en términos generales, se estaba produciendo un incremento de tres o cuatro veces lo registrado en años anteriores, pero que los días previos a la entrada masiva "había sido exponencial".

El mando policial ha manifestado que existe un problema de autoridad en la frontera y ha señalado que no hubo coordinación previa con la Guardia Civil. Asimismo, ha definido el suceso como una avalancha descontrolada con bastante mezcla de gente y ha precisado que muchos de ellos eran de complexión atlética y parecían entrar tranquilos.

Más declaraciones

Además de los responsables de las fuerzas de seguridad, la jueza Tardón interrogará este próximo martes y miércoles a tres consejeros del Gobierno de Juan Jesús Vivas: Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, así como a tres agentes de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la declaración de los consejeros, los tres fueron identificados como miembros que tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis migratoria.