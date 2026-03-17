Alsina: "A mí me parece bien que Yolanda Díaz vaya a los Oscar, lo que me parece mal es que lo envuelva en una misión"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asistió a la 98ª edición de los Premios Oscar 2026 celebrada en Los Ángeles con el objetivo de respaldar la presencia española en la gala, especialmente la de la película Sirat, bajo la dirección de Oliver Laxe. La visita de Díaz se enmarcó como un viaje institucional, algo poco habitual en este tipo de eventos, donde la representación política española ha sido escasa en las últimas décadas.

Su presencia en la ceremonia fue discreta: la vicepresidenta evitó la alfombra roja y apenas tuvo visibilidad pública durante la gala, permaneciendo en un segundo plano junto al equipo de la película española.

Al final de la tertulia de Más de uno, Carlos Alsina ha explicado que le parece bien que Yolanda Díaz haya ido a la gala de los Oscar 2026, aunque no está del todo de acuerdo con la forma de hacerlo. Aclara que, aunque está bien que vaya, no le parece bien "que lo envuelva en una misión pública" o "secreta", como describe otra tertuliana.

"Vas a los Oscar porque has conseguido que te inviten, y yo también iría. Vas a pasarlo bien, a disfrutar de la gala, no en representación de nadie y no vas a apoyar nada en concreto", añade Alsina, que asegura que "no siempre hay que buscar una excusa de interés público".

Representación española en los Oscar

Javier Bardem junto a la actriz india Priyanka Chopra. | Getty Images

Además de Yolanda Díaz, también fue destacada la presencia de Oliver Laxe y parte del equipo de Sirat, película española nominada a mejor película internacional y mejor sonido, la cual se marchó finalmente sin galardones.

Otras personalidades españolas que acudieron a la gala fueron Arón Piper y Manu Ríos, ya habituales en este tipo de eventos. Sin embargo, el que más destacó fue Javier Bardem, que salió a entregar un premio y reivindicó el "No a la guerra", apoyando así a Palestina e Irán en sus conflictos armados. El actor, nominado en cuatro ocasiones y ganador de un Oscar, lució el mismo pin que llevó en la gala de los Goya en 2003.

Al entregar el premio a mejor película internacional, Bardem alzó la voz para reclamar el "No a la guerra y Palestina libre".