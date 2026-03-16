TERTULIA EN MÁS DE UNO

Marta García Aller: "Bardem diciendo 'no a la guerra' en los Goya es oportunista, en los Oscars es mucho más valiente"

Marta García Aller ha opinado sobre las declaraciones de Javier Bardem en la alfombra roja de los Oscars en contra de la guerra en Oriente Medio.

Javier Bardem carga en los Oscars contra el conflicto en Oriente Medio y asegura que es "ilegal"

'Una batalla tras otra' se corona en una gala de los Oscar en la que la española 'Sirat' se fue de vacío

ondacero.es

Madrid |

Marta García Aller: "Bardem diciendo 'no a la guerra' en los Goya es oportunista, en los Oscars es mucho más valiente"

El actor español Javier Bardem, se pronunció este domingo en la ceremonia de los Oscars a favor de una "Palestina libre" y pronunció un rotundo "no a la guerra" y fue así el primero de los presentadores de los premios que hizo una declarado abiertamente contra el conflicto en Oriente Medio.

La periodista Marta García Aller ha opinado sobre las declaraciones del actor y ha asegurado que le parece revelador que Javier Bardem haya hecho el único discurso más político o más crítico con la situación actual.

Se veía ese miedo a hacer algún discurso crítico

"En un contexto como el actual, cuando el gobierno estadounidense está amenazando a las cadenas y a las plataformas que sean críticas con Trump, ese silencio de anoche empieza a parecerse a la unanimidad que solo hay en los autoritarismos. Había un miedo y se veía ese miedo a hacer ningún discurso crítico, porque efectivamente, ahora mismo en Estados Unidos hay represalias y las plataformas y las empresas tienen miedo de despertar la ira de de la Casa Blanca, que les puede poner en serios problemas económicos", ha opinado Marta García Aller en la tertulia de Más de uno.

"Es mucho más valiente"

La periodista ha asegurado también que en la pulcritud en no hacer bromas se percibe un riesgo a hacer esa crítica política. Por ello, ha asegurado que Bardem diciendo 'no a la guerra' en los Goya se percibe como oportunista, pero haciéndolo ahora mismo en Estados Unidos, en Los Ángeles, anoche, "es mucho más valiente".

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