Javier Bardem carga en los Oscar contra el conflicto en Oriente Medio y asegura que es "ilegal"

Bardem realizó los comentarios cuando presentaba el apartado a la mejor película internacional, que finalmente fue para la noruega 'Sentimental value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier.

El actor llevaba en su solapa la misma pegatina de "no a la guerra" que usó en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

Se pronunció contra el conflicto en la alfombra roja

En la alfombra roja, Bardem se pronunció contra el conflicto. "Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo el actor a EFE a su llegada a los premios.

Bardem fue categórico al decir que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está "basado en mentiras".

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal", subrayó.

El español ya había adelantado su discurso al publicar una foto en la que aparecía con la pegatina y la chapa, de camino a la ceremonia.