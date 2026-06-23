Alsina, en Espejo Público, sobre la relevancia de las declaraciones de Aldama: "Todo lo que diga y sea mentira no va en una sentencia"

Carlos Alsina y Susanna Griso han unido una semana más sus programas para comentar la actualidad política. Durante la conversación, Alsina se ha detenido en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, destacando un aspecto que considera especialmente llamativo: "Es enternecedor que haya una persona como Koldo García, que haya cometido tantos delitos durante tanto tiempo, y que él mismo nunca se haya visto como alguien que estuviera haciendo algo ilícito".

El director de Más de uno ha subrayado además la unanimidad de los siete magistrados del Tribunal Supremo que firmaron la resolución, algo que, según ha recordado, "no es frecuente". A su juicio, esta coincidencia entre todos los jueces elimina cualquier debate sobre la supuesta tendencia ideológica de los magistrados y refuerza la solidez de la sentencia.

Dentro de esa unanimidad se incluye también la reducción de condena para Víctor de Aldama, un aspecto que ha generado polémica y ha motivado críticas de algunos ministros del Gobierno. Alsina ha reconocido que no termina de entender la posición del PSOE ante esta cuestión.

"Tendría que estar hoy dando palmas con las orejas y agradeciendo al Tribunal Supremo que haya puesto en su sitio al secretario de Organización que traicionó a todos ellos, según la versión oficial", ha señalado.

"El PSOE rendría que estar hoy dando palmas con las orejas y agradeciendo al Tribunal Supremo"

Sin embargo, ha considerado que la impresión que transmite el partido es otra muy distinta. "La percepción es que el PSOE está escocido con la sentencia del Supremo", ha afirmado, en referencia a algunas declaraciones realizadas por miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro Carlos Cuerpo.

Respecto a las investigaciones que continúan abiertas y que afectan, entre otros, a Santos Cerdán, Leire Díez o Julio Martínez que podrían estar tentados a colaborar, Alsina ha sostenido que, si las confesiones son falsas, no deberían generar inquietud dentro del PSOE. En este sentido Griso ha asegurado que el Partido Socialista se preocupa "cuando hay motivos de preocupación. Si temen un efecto llamada es que hay una manta de la que tirar", ha asegurado.

En relación de nuevo a la figura de Víctor de Aldama, sobre quien ha señalado que "a veces dice cosas que son ciertas y otras que no". Como ejemplo, ha recordado cuando señaló a Pedro Sánchez como el "número uno" de la trama, una afirmación que el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta en esta causa.

"El PSOE debería estar muy tranquilo porque todo lo que diga Aldama y sea mentira no irá en ninguna sentencia", ha añadido, insistiendo en que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas para tener recorrido judicial.

Griso ha recordado que, cuando estalló el caso, Aldama aseguró que Pedro Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo, algo que el presidente calificó como "una inventada". También ha mencionado que Aldama llegó a presumir de una estrecha relación con Sánchez, de la que únicamente pudo aportar una fotografía.

Alsina ha recordado que el presidente del Gobierno nunca llegó a ser investigado en esta causa. No obstante, el periodista considera que parte de la reacción del PSOE contra Aldama se debe a que inicialmente fue presentado como una especie de "pequeño Nicolás" que se inventaba todo. Sin embargo, la sentencia del Supremo ha dado credibilidad a algunas de sus afirmaciones, al menos en lo relativo a determinados hechos investigados.

Por ello, el periodista ha llegado a afirmar que el PSOE está haciendo en ocasiones "el ridículo" con algunas de sus reacciones ante las resoluciones judiciales. Por su parte, Susanna Griso se ha preguntado si el discurso de Pedro Sánchez podría cambiar a raíz de esta sentencia. Alsina lo descarta por completo: "Siempre va a ser el discurso de que vienen a por nosotros".

Para finalizar la conversación, el director de Más de uno ha recordado que ninguna de las quince medidas contra la corrupción anunciadas por el presidente del Gobierno hace un año, tras la detención de Santos Cerdán, se ha puesto en práctica plenamente hasta la fecha.