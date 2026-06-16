Alsina ve como una "consecuencia lógica" que el PSOE sea imputado en el caso de las cloacas: "Tiene el derecho de poder defenderse"

Carlos Alsina y Susanna Griso han analizado la actualidad política en la conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público. Buena parte de la conversación se centró en la posibilidad de que el PSOE pueda acabar imputado en la trama de las presuntas cloacas vinculadas a Santos Cerdán y Leire Díez, una investigación en la que el juez indaga si se utilizaron recursos del partido para financiar determinadas actuaciones.

Alsina señaló que todavía falta por acreditar una eventual conexión entre las actuaciones atribuidas a Santos Cerdán y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De confirmarse esa relación, consideró que el principal problema recaería sobre Pedro Sánchez, que en varias ocasiones ha asegurado que nunca habría tolerado ese tipo de prácticas.

No obstante, el director de Más de uno sostuvo que, incluso aunque esa conexión no llegara a demostrarse, la información conocida hasta ahora ya justificaría que el PSOE tuviera la oportunidad de explicarse ante un juez. "Con lo que hay hoy, hay bastantes razones para que al Partido Socialista se le dé la oportunidad de explicarse en un juzgado con las garantías necesarias, que para eso existe la imputación", afirmó, en referencia a los pagos de viajes y otros gastos relacionados con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo que están siendo investigados.

Alsina recordó además que pese a que la formación trata de atribuir todas esas actuaciones a Santos Cerdán, quien en aquel momento era secretario de Organización del partido, "Santos Cerdán era el PSOE en ese momento", resumió.

Por su parte, Susanna Griso destacó que a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, se le han retirado las funciones de compliance dentro del partido, un movimiento que interpretó como una posible señal de los acontecimientos que podrían producirse en las próximas semanas.

Tanto Griso como Alsina coincidieron en que, a la vista de la documentación que está saliendo a la luz, una imputación del partido sería una "consecuencia lógica" del desarrollo de la investigación. Alsina destacó que no solo existen indicios, sino también documentación relacionada con facturas y pagos que están siendo objeto de análisis judicial.

"Con todo lo que vamos conociendo se le pone muy complicada la situación al Partido Socialista", señaló el periodista, aludiendo a la sucesión de reuniones, viajes y pagos que, a su juicio, van encajando progresivamente en el relato de los investigadores.

Zapatero ante el juez

La conversación también abordó la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá este miércoles ante el juez. El foco vuelve a situarse sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte de su propiedad.

Griso mencionó las hipótesis planteadas por algunos analistas sobre el posible origen de esas joyas, en particular la periodista Ketty Garat cree que es el pago por algún servicio en Venezuela. Alsina, por su parte, consideró que la estrategia de defensa podría pasar por demostrar que se trata de regalos y no de una contraprestación por servicios prestados.

Aun así, apuntó que esa explicación eliminaría una de las sospechas, pero abriría otra distinta relacionada con un eventual fraude fiscal ya prescrito. "Estaríamos hablando de un presidente del Gobierno que admite haber incurrido en un fraude fiscal", señaló. Griso llegó a afirmar que esa sería, paradójicamente, "la mejor opción" para Zapatero dentro de los distintos escenarios posibles.

Estaríamos hablando de un presidente del Gobierno que admite haber incurrido en un fraude fiscal

Para concluir, Alsina llamó la atención sobre un detalle cronológico que considera relevante dentro del caso Leire Díez: la primera reunión documentada entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez se produjo apenas quince días después de que El Confidencial publicara las primeras informaciones sobre la denominada "fontanera del PSOE". Según el periodista, ese dato añade un nuevo elemento a una investigación que continúa avanzando y que sigue generando importantes consecuencias políticas y judiciales.