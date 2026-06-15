El informe de la UCO revela que Santos Cerdán dio instrucciones en el PSOE para autorizar cualquier viaje de Leire

La Unidad Central Operativa de la Policía Nacional de la Policía Nacional ha entregado al juez un informe ampliatorio de las cloacas en el que informa el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dio instrucciones a su personal de apoyo para que "autorizar cualquier viaje solicitado por María Leire Díez Castro".

Según este informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, la conocida como 'fontanera' del PSOE se comunicaba personalmente con el personal de la secretaría de Organización para solicitar viajes que se encargaban a la agencia.

La agencia de viajes ha entregado a la UCO los correos sobre esos viajes. En uno de ellos, una empleada de la agencia dice "creo que tenemos que solicitar autorización, no tengo a Leire como autorizada", a lo que desde el PSOE le respondieron "es una orden directa del secretario de Organización".

En el registro efectuado el pasado 27 de mayo en la sede del PSOE se intervinieron varias agendas del Santos Cerdán cuya información, según sostiene la UCO, constata que el exsecretario de organización "adquirió especial relevancia en la participación y conocimiento de la presunta trama para tratar de anular procedimientos judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno.

El PSOE pagó un viaje a Leire para reunirse con Villarejo

El informe revela además que el partido socialista también pagó un viaje de la conocida como 'fontanera' desde Santander a Madrid para entrevistarse con el comisario José ManuelVillarejo.

El PSOE sufragó hasta seis viajes -la mayoría de ida y vuelta- a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024, el último para reunirse Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información.

Facturas que no figuran en la contabilidad oficial

Por otro lado, la UCO detalla que el abogado Jacobo Teijelo no sólo pasó facturas al PSOE de 125.000 euros de las que ya se tenía constancia, sino también habría emitido dos facturas que no constan en la contabilidad aportada al juez por el partido socialista.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero