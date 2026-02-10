Almeida responde a las acusaciones de Rita Maestre: "Yo no tengo ningún Íñigo Errejón en mi vida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a las acusaciones de Rita Maestre sobre su postura en cuanto a las denuncias de presunto acoso que pesan sobre el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al que el PP de Madrid ha respaldado en los últimos días.

"Se lo voy a decir muy claro: no tengo ningún Íñigo Errejón en mi vida. Ella sí tuvo en su vida política a un Íñigo Errejón, ella sí que encubrió a Íñigo Errejón, ella sí que toleró las conductas inaceptables e inadmisibles de Íñigo Errejón, ella sabía y lo ocultó antes de las elecciones generales del 23 de julio y durante dos años después", ha explicado Almeida en una dura crítica a la portavoz de Más Madrid.

El alcalde ha ido más allá afirmando, incluso, que Maestre "no denuncia a Errejón por convicción, sino por estricta necesidad" y señala que "cómo se atreve a exigir lecciones a los demás".

"Lo conocían, lo encubrieron, lo toleraron y le protegieron", ha asegurado un Almeida que también ha señalado al PSOE por los casos de Ábalos, Koldo y Salazar.

"Jamás he tenido la más mínima actitud de tolerancia o de complicidad con situaciones de acoso, como sí han tenido Rita Maestre y Más Madrid con Íñigo Errejón (…) La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos los tenían en la sala de máquinas de sus partidos y sabían lo que estaba pasando", ha sentenciado Almeida.

Respaldo a la presunción de inocencia de Bautista

El alcalde de Madrid ha seguido la línea mostrada por Alfonso Serrano la pasada semana y ha respaldado la presunción de inocencia del alcalde de Móstoles en este caso, afirmando que le "suena raro" que hasta el octavo mail no se hable de acoso sexual.

"Yo respeto la presunción de inocencia y voy a seguir respetándola (…) A mí esto de que haya ocho mails y solo en el último se hable de acoso sexual, que esto salte en un determinado momento y que hasta 14 meses después no haya ningún tipo de denuncia, a mí me suena raro", ha sentenciado.