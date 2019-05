Almeida asegura que Villacís tendrá "un papel muy importante" y promete acabar con Madrid Central

play

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la recuperación del PP en las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo, con respecto a los anteriores comicios generales, y ha dicho que hablará con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, para "materializar un mandato de centro derecha" en Madrid.

Precisamente sobre Villacís ha dijo que "al margen del título que pueda tener, va a jugar un papel importantísimo". "No sé si vicealcaldesa, no sé si primera teniente alcalde, pero no va a habar ningún problema en el cargo", ha añadido en Es Radio.

Durante la entrevista, también apuesta por una "revolución fiscal" que convierta Madrid "no en un paraíso fiscal, como dice la izquierda, sino en un oasis", según declara.

También se refirió a Madrid Central, un proyecto que para él "tiene que dejar de existir" como ha defendido durante toda la campaña. De esta manera, promete acabar con uno de los grandes proyectos de Carmena.