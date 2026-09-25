Alfonso Rueda: "Menos demagogia, menos populismo y más construir viviendas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pasó por los micrófonos de Más de Uno para abordar algunos de los asuntos que marcan la actualidad gallega y nacional: desde la llegada de inversión china a Galicia hasta la financiación autonómica, la vivienda, la inmigración o el acuerdo lingüístico alcanzado con el PSOE gallego.

Rueda defiende el atractivo de Galicia frente a la masificación turística

Alfonso Rueda presenta la nueva campaña de promoción turística de Galicia, vinculada al Xacobeo, y reivindica el Camino de Santiago como uno de los grandes escaparates internacionales de la comunidad.

El presidente gallego asegura que el reto consiste en aprovechar el crecimiento turístico sin perder una de las principales características de Galicia: ser un destino no masificado. "Nos encanta que vengan y lo que tenemos que hacer es una forma inteligente de acogerlos", señala.

Rueda destaca además el peso económico del turismo, que representa el 12% del PIB gallego y un porcentaje similar del empleo. A su juicio, el crecimiento debe producirse de manera ordenada y durante todo el año.

El presidente de la Xunta también explica que el Camino de Santiago mantiene un enorme potencial internacional. Durante su reciente viaje a China comprobó el interés de los ciudadanos chinos por este tipo de experiencias turísticas. "Los chinos que viajan a Europa quieren este tipo de experiencias muy singulares", afirma.

Galicia busca atraer una gran inversión china

La inversión de SAIC Motor ocupa un lugar destacado en la conversación. Rueda confirma que Galicia está "al final del proceso" para conseguir una inversión de muchos cientos de millones de euros y miles de puestos de trabajo.

El presidente gallego destaca que la comunidad ofrece a los inversores estabilidad institucional y política, facilidades administrativas y un potente ecosistema industrial ligado al automóvil. La ubicación portuaria de Galicia, que durante años se consideró una desventaja por su posición geográfica, también representa ahora una oportunidad.

Rueda asegura que el proyecto necesita la autorización del Consejo de Ministros y confía en que el procedimiento se resuelva este año. Según explica, los inversores chinos quieren trabajar con rapidez y producir vehículos en un plazo de 18 meses desde que se autorice la operación.

Sobre la posición del Gobierno central, Rueda señala que en este asunto mantiene una relación fluida con el Ejecutivo. "Yo espero lealtad como hemos tenido hasta ahora en este asunto", afirma, aunque diferencia este proyecto de otros asuntos en los que, según explica, existen discrepancias.

Acuerdo lingüístico: "El bilingüismo no es ningún tipo de problema"

Rueda defiende el acuerdo alcanzado con el PSOE de Galicia para la normalización lingüística y sostiene que el pacto busca promocionar el gallego sin limitar la libertad lingüística. El presidente gallego considera que la mayoría de los ciudadanos está orgullosa de tener dos idiomas y rechaza cualquier modelo que convierta una de las dos lenguas en residual.

El bilingüismo no es ningún tipo de problema

Sobre la enseñanza, explica que el acuerdo mantiene el equilibrio entre gallego y castellano y permite que cada centro organice determinadas asignaturas respetando ese principio.

Rueda considera que el acuerdo evita el modelo de "monolingüismo" que, según explica, defendió el BNG. También recuerda que el partido socialista apoyó en el pasado planteamientos similares y sostiene que ahora ha entendido que ese modelo no responde a lo que quieren los gallegos.

Rueda atribuye a la moderación la ausencia de Vox en Galicia

El presidente de la Xunta vincula la ausencia de Vox en las instituciones gallegas con la voluntad expresada por los ciudadanos en las sucesivas elecciones. Rueda define a los gallegos como personas "moderadas" y "prácticas" y reivindica una política centrada en la gestión frente a la confrontación. "Nos gusta la buena gestión, meternos en los líos justos y solucionar problemas", afirma.

El presidente gallego considera que el resultado electoral refleja el rechazo a la polarización y asegura que quiere seguir trabajando en esa dirección.

Inmigración: Rueda rechaza un reparto sin coordinación

Rueda cuestiona el sistema de traslado de menores inmigrantes entre comunidades autónomas y reclama coordinación, financiación y respeto hacia los territorios de acogida. El presidente gallego recuerda que Galicia ya recibe menores procedentes de Ceuta y asegura que la comunidad es solidaria, pero considera que no puede asumir de manera indefinida nuevos traslados sin planificación.

"Esto no es una solución", afirma al referirse a un sistema que, en su opinión, permite al Gobierno trasladar el problema a las comunidades autónomas. Rueda reclama que cualquier política migratoria garantice tanto la convivencia de quienes ya viven en los territorios como las condiciones de quienes llegan.

Nacionalidad y voto: Rueda reclama "criterios objetivos"

Preguntado por la llamada ley de nietos y por la posición del Partido Popular sobre el derecho a la nacionalidad de los descendientes de españoles, Rueda defiende que exista una conexión real con España.

El presidente gallego asegura que los descendientes de gallegos y españoles tienen derecho a la nacionalidad, pero considera necesario acreditar un arraigo. "No puede ser que gente que no tiene ningún interés, ninguna conexión, sólo quiera un pasaporte", sostiene.

Rueda diferencia entre los descendientes que mantienen una relación estrecha con Galicia y aquellos que únicamente acreditan un antepasado. A su juicio, deben establecerse "criterios objetivos" y no criterios exclusivamente afectivos.

También interpreta la reacción del Gobierno ante una decisión del Tribunal Supremo como una señal de que el Ejecutivo preparaba cambios en esta materia.

Financiación autonómica: "Las bilateralidades nos matan"

La financiación autonómica es otro de los principales asuntos de la entrevista. Rueda sostiene que Galicia figura entre las comunidades más perjudicadas por la nueva propuesta de financiación y calcula que ocupa el tercer puesto por la cola entre las más perjudicadas.

El presidente de la Xunta reclama una negociación multilateral entre todas las comunidades y rechaza los acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y territorios concretos.

"Las bilateralidades nos matan", afirma Rueda, que considera que cualquier mejora para una comunidad mediante acuerdos particulares termina repercutiendo sobre el resto.

El presidente gallego defiende que todos los territorios se sienten a negociar y que el objetivo sea alcanzar un acuerdo global. "Si al final nos levantábamos todos de la mesa razonablemente insatisfechos, creo que objetivo conseguido", señala.

Rueda también asegura que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, una de las primeras cuestiones que planteará será precisamente la reforma del sistema de financiación.

Vivienda: Rueda apuesta por construir más y dar seguridad a los propietarios

El presidente gallego sitúa la vivienda entre los principales problemas de Galicia y defiende dos vías de actuación: aumentar el parque de vivienda y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.

Rueda recuerda que se comprometió a construir 4.000 viviendas durante la legislatura y asegura que todas están en marcha. También afirma que Galicia termina la legislatura con el doble de vivienda pública que había en 2024.

Sobre los alquileres, alerta de los efectos que atribuye a las medidas intervencionistas. Pone como ejemplo A Coruña, donde, según sus datos, se retiró casi el 52% de las viviendas en alquiler respecto a las disponibles en julio de 2025.

"Menos demagogia, menos populismo y construir viviendas", resume.

Rueda también critica al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de avances en materia de vivienda y considera que una reforma de la legislación del suelo puede ayudar, pero sostiene que debe hacerse de manera adecuada y acompañarse de otras medidas.

Rueda reclama "mano dura" contra los clanes de la droga

La entrevista termina con la situación del narcotráfico en Galicia después de la condena de Sito Miñanco. Rueda considera que los clanes de la droga vuelven a representar un problema importante y destaca las operaciones policiales y las incautaciones de grandes alijos.

El presidente gallego reclama más medios para las fuerzas de seguridad y resume su posición con una expresión contundente: "Mano dura contra lo que fue un enorme problema y no puede volver a ser un problema".

Rueda recuerda el impacto que el narcotráfico tuvo durante años en Galicia y considera que la comunidad no puede volver a vivir aquella situación.