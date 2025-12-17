Aldama responde a Cerdán y asegura que le dio 15.000 euros en un sobre: "Tiene la memoria bastante corta, por no decir deficiente"

El empresario Víctor de Aldama ha respondido este miércoles a Santos Cerdán tras su declaración en el Senado en la que ha negado vinculaciones con el caso Koldo y ha denunciado una persecución en su contra. En un vídeo publicado en redes sociales, Aldama ha atacado al ex secretario de Organización del PSOE señalando sus "malas formas" y le ha llamado "maleducado".

Aldama, además, ha revelado que le entregó al que fuera número dos de Sánchez 15.000 euros en metálico que él le había pedido a Koldo García. "Tiene la memoria bastante corta, por no decir deficiente (…) Yo estuve con usted físicamente en el bar de en frente de Ferraz para darle 15.000 euros en un sobre" por el que "usted tuvo una bronca con Koldo porque nos estábamos metiendo en el famoso cupo", ha explicado.

Sobre esos hechos, de los que Aldama no asegura tener pruebas y lamenta no haber hecho una foto, el empresario dice que "debió ser que usted se quedó sin fondos en las tarjetas de Servinabar, o su mujer, y por eso necesitaban urgentemente esos 15.000 euros que me pidió Koldo para usted y que yo le entregué".

"Me sorprende que pidiera tan poco para las comisiones que se llevaba y lo que le pedía a otras empresas del Ibex y a otros empresarios (…) Usted es el menos indicado para hablar", ha sentenciado.

Aldama ha calificado, además, de "despreciable" a Cerdán por su respuesta a la senadora de Navarra y se ha dirigido directamente a él para decirle que se ocupe de sus asuntos.

"Ocúpese de declarar donde tiene que declarar, que es en el juzgado y Fiscalía; de no meter más mierda en la UCO, a los jueces... Si usted está donde está es porque hay pruebas", le ha espetado.

"Si usted quiere aclarar las cosas, aclárelas y matícelas, pero no eche mierda a los demás (…) Ocúpese de usted, que bastante problemas tiene, y déjeme en paz. De usted no he seguido hablando, que podría seguir hablando", dice también Aldama.

El empresario termina retando a Cerdán a que "si cree que todo lo que he dicho es mentira, póngame una demanda. Y cuando llegue esa demanda, yo hablaré más de usted".