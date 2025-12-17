Santos Cerdán insiste en la operación política del "Estado profundo que fabrica pruebas contra él

"Ustedes han construido un relato falso que se repite y se repite". Con estas palabras, Cerdán acusa al PP y a la oposición de querer lapidarlo en la plaza pública. Según el ex Secretario de Organización del PSOE, no es socio de la empresa Servinabar y se ha generado un titular diario sobre su empresa, su socios (Antxón Alonso), cuando es totalmente falso.

Cerdán denuncia en sus primeras palabras ante la Comisión Koldo cómo se ataca su presunción de inocencia, cuando se transforma un atestado construido a partir de conjeturas parciales para lapidarlo.

Y todo a partir de unos audios que "poco a poco -según él" se va demostrando que son falsos. El compareciente se ampara en el informe judicial de los peritos que "no pueden garantizar científicamente la veracidad de esas grabaciones". Y continúa:" deberían pedir información a estos resortes del Estado profundo que siguen preparando pruebas sospechosas".

Dicho esto, Cerdán anunciaba que no va a contestar a las preguntas relacionadas con el proceso judicial. Pero eso no ha hecho desfallecer a la senadora Marimar Caballero de UPN que le ha preguntado una y otra vez sobre la firma que figura en el contrato que él habría firmado con Antxón Alonso para hacerse con la mitad de la empresa Serbinavar.

¿Es esta su firma?: no hay prueba de nada

A esta pregunta que le hacía la senadora Caballero, mostrándole una copia del contrato privado que -según la UCO- fue encontrado en plena investigación, Cerdán evitaba contestar directamente. Y solo con evasivas afirmaba: "no hay prueba de nada. es rotundamente falso que yo pertenezca a Serbinavar".

Al resto de preguntas sobre esta empresa, el ex Secretario de Organización se ha negado a responder; evitando contestar si metió a su mujer, a su cuñado y a otros conocidos en esa compañía.

Tampoco ha respondido si en el PSOE se conocía su participación en Servinabar, ni si esa empresa pagaba su ático del barrio madrileño de Chamberí donde vivía hasta que se destapó la trama. Silencio. Ni una palabra de Cerdán sobre estas y otras cuestiones como el dinero que se gastó su mujer Francisca Muñoz por valor de cerca de 60.000 euros a cuenta de la citada empresa.

Cerdán niega reuniones con el gobierno de Navarra sobre el túnel de Belate

Según Cerdán, la operación de obra del túnel de Belate, su presupuesto y su ampliación ha sido "limpia y transparente" defendía y aclara: "nunca me ha reunido con miembros del gobierno navarro para mediar en su adjudicación a Servinabar en UTE con Acciona.

El ex dirigente Socialista -eso sí- ha guardado silencio cuando le han preguntado si estuvo reunido con la presidenta de Navarra, María Chivite, para la adjudicación de ese proyecto de obra pública. Tampoco ha respondido si se llevó dinero de esas contrataciones, junto con su socio, Antxón Alonso.

No hubo financiación ilegal del PSOE

Otra de las preguntas de la mañana que sí tuvo respuesta ha sido acerca de la financiación del PSOE. A juicio de Cerdán "no la hubo en absoluto" y tampoco se ha responsabilizado de las cuentas procedentes del crowfunding para la campaña de las Primarias de Pedro Sánchez en 2017.

Cerdán guarda silencio sobre Koldo e insiste en que no tiene vínculo alguno con Antxón Alonso.

A preguntas del senador de Vox, Ángel Gordillo, Cerdán se ha negado a responder si tenía vinculación personal o trato periódico con Koldo García. Tampoco con Antxón Alonso, su socio -a juicio del informe de la UCO- en la empresa Servinabar.

El compareciente se escudaba en que todas esas informaciones que han salido de la Unidad Central Operativa son falsas porque se basan en grabaciones que los peritos no han podido dar como plenamente válidos.

El mismo silencio ha guardado Cerdán a la hora de responder sobre el 2% de comisión que la trama navarra habría cobrado por cada obra adjudicada a las empresas beneficiadas con obra pública.

