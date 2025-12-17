El aviso de Santos Cerdán al senador del PSOE: "¿Usted está en condiciones de hacerme un reproche ético?"

En su primera comparecencia en el Senado el 30 de abril de 2024, Santos Cerdán llegaba como número tres del PSOE y con todo el apoyo de su organización. Es llamativo rescatar frases de aquel día. Admitió saltarse el Código Ético del partido al exigir a Ábalos que entregara el acta de diputado y abrirle expediente de expulsión. Algo que justificó por la firmeza con la que el PSOE actúa ante cualquier indicio o sospecha de corrupción. "No como ustedes", reprochó al PP.

El escenario ahora es bien distinto. Este miércoles ha llegado solo al Senado. Sin saludos ni compañía de nadie del que fue su partido. Tanto es así que los senadores del PSOE han querido evidenciar la total desvinculación con Cerdán al no asistir al comienzo de su comparecencia. Preguntado por esta circunstancia, el compareciente ha lanzado su primer dardo a Ferraz: "Mejor solo que mal acompañado".

Desde el partido, tal y como ha informado Antonio García Ferreras, ayer deslizaban que iban a ser muy duros, con el que fue su número tres y uno de los hombres de más confianza de Pedro Sánchez. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. No le han dirigido ni una sola pregunta. La única interacción ha corrido a cargo del senador Alfonso Gil con "un reproche ético" a Cerdán, que ha replicado con una insinuación: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético".

El PSOE lo achaca a su situación

Desde el PSOE han enmarcado esta respuesta en la situación que vive un Santos Cerdán que está sobrepasado y que no acepta la crítica, al igual que no lo hacía cuando ocupaba su cargo en Ferraz. Señalan, además, que no tiene nada con lo que amenazar al senador Gil. Y como ha asegurado este último, el caso Cerdán y su propia figura, está "siendo utilizado como cuchillo en mantequilla contra el PSOE".

La defensa de Cerdán, liderada por Jacobo Teijelo, ha optado por una estrategia que defiende una conspiración contra su cliente orquestada por la maquinaria del "Estado profundo". Sobre los audios que le señalan ha aseverado que "poco a poco -según él" se va demostrando que son falsos. El compareciente se ampara en el informe judicial de los peritos que "no pueden garantizar científicamente la veracidad de esas grabaciones".

También se ha referido a la foto en Suiza sentado junto a Carles Puigdemont, que marcó un antes y un después en su vida, que ya le advirtieron varios partidos del peligro que suponía para él.

En efecto, a partir de esa época tuvo que ir con escolta, recuerda Cerdán, añadiendo que en lo personal, no repetiría esos contactos por el coste personal para él y su familia que tuvo cumplir esa misión política.