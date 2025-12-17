El tenso momento entre Santos Cerdán y María Caballero: "¿Quién ha metido a su mujer en esto?"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido en la comisión Koldo en el Senado casi un mes después de salir de prisión. Ha sido la segunda vez que Cerdán, que está investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, prestaba declaración.

Durante el interrogatorio, Cerdán y la senadora de UPN, María Caballero, han intercambiado unas duras palabras cuando ha entrado en escena la mujer de este, Paqui. "Le pido respeto, mi mujer no tiene nada que ver en esto", le ha exigido Cerdán a Caballero. Si bien, la senadora ha reaccionado con un duro ataque: "¿Quién ha metido a su mujer en esto? Usted, yo no la he metido".

¿Es cierto o no?

Así las cosas, Caballero ha enumerado los motivos por los que la mujer de Cerdán es clave en este interrogatorio. "¿No ha hecho su mujer ningún gasto ni ha cobrado de ninguna empresa?", le ha preguntado. El exsecretario de Organización se ha quedado en silencio ante estas acusaciones.

Como no respondía, Caballero ha insistido con su hermana, que recibió "22.000 euros de Servinabar y luego la contrataron en Ecolan, empresa a la que Servinabar transfirió 367.000 euros", según la senadora de UPN. Además, supuestamente la hermana se ha ido del PSOE, pero sigue como teniente de alcalde en su pueblo. "¿Es cierto o no?", le ha insistido.

También estaría en el entramado el cuñado de Cerdán, que supuestamente habría recibido 59 transferencias de Servinabar por valor de 53.000 euros. "¿Sigue negando que usted no tiene nada que ver con Servinabar?", le ha reiterado la senadora.

El juez ha suspendido la sesión un minuto para que Cerdán reflexione

Durante el interrogatorio se ha vivido otro momento de tensión, esta vez entre el juez Eloy Suárez y el propio Cerdán. El magistrado ha suspendido la sesión durante un minuto "para ver si reflexiona", porque el exsecretario se negaba a contestar a una pregunta del senador del PP, Gerardo Camps.

A la pregunta de Camps sobre si está presuntamente investigado por pertenencia a organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, Cerdán se ha ido por las ramas y no ha contestado "sí o no", como le exigía Camps. En este momento, Suárez le ha reprochado que no estaba respondiendo a lo que se le había preguntado.

Cerdán, por su parte, insistía en que lo que estaba diciendo sí estaba relacionado y que no estaba de acuerdo con el senador. "Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esta comisión la dirijo yo", le ha espetado Suárez. Como Cerdán seguía sin responder, el magistrado ha optado por suspender un minuto la sesión para que el exsecretario de organización reflexionara.