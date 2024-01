Albares: "España "no modificará su relación" con la agencia de la ONU para los palestinos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en el ojo del huracán tras conocerse que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamás contra Israel.

España no va a suspender la financiación a la UNRWA

"No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000" que trabajan para esta agencia de la ONU, ha recalcado Albares, defendiendo que se trata de un organismo "indispensable para aliviar la situación humanitaria".

El Gobierno realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, después de que el viernes la UNRWA anunciara el viernes la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

Poco después, Estados Unidos anunció que suspendía la financiación a esta agencia de la ONU, paso que han dado también durante el fin de semana otros países como Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. Dentro de la UE, ha habido división entre los socios.

Así, países como Italia, Países Bajos o Alemania han anunciado que no aportarán más fondos a la UNRWA, mientras que Francia ha dicho que tampoco lo hará por el momento, si bien no tenía previsto ningún desembolso próximamente. Por contra, Irlanda ha dejado claro que no tiene intención de dejar de financiar a esta agencia de la ONU.

En España, los socios de gobierno han defendido que no se interrumpa la financiación de la UNRWA. En opinión de Sumar, la decisión de "cortar la financiación" por parte de algunos países constituye "un ataque contra la humanidad".

"Frente a este castigo colectivo", los de Yolanda Díaz han dejado claro en X, antiguo Twitter, que presionarán "para que nuestro país aumente su aportación a una organización esencial para el pueblo palestino".

En la misma línea se ha pronunciado la líder de Podemos, Ione Belarra. En su opinión, la decisión de Estados Unidos y varios países europeos "es un castigo intolerable en un momento de máxima fragilidad humanitaria en Gaza". "No podemos seguir impasibles ante esta barbaridad", ha defendido en la citada red social, reivindicando que España "ha de ser ejemplo y debe aumentar esos fondos".