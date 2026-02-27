Ainhoa Martínez, sobre la posible vuelta del rey Juan Carlos a España: "No sé si interesa en Zarzuela"

El debate político de este jueves estuvo marcado por el debate abierto por Alberto Núñez Feijóo sobre la posible vuelta del rey emérito a España después de que la desclasificación de los papeles del 23F haya puesto de manifiesto su papel en parar la intentona golpista.

Han sido muchos los representantes políticos que se han expresado en las últimas horas sobre el tema, sobre el que también han discutido los colaboradores en la tertulia de La Brújula.

Ainhoa Martínez ha calificado estas opiniones de Feijóo como muy personales y ha analizado los porqués de la residencia del rey emérito en Abu Dhabi.

"El rey Juan Carlos no está en Abu Dhabi porque estuviera en duda lo que hizo el 23F. Está en Abu Dhabi por todas las polémicas derivadas del tema fiscal y, en parte, porque su hijo puso distancia con él, renunció a la herencia y le retiró la asignación. Rompió política y públicamente con su padre, por eso está en Abu Dhabi", ha explicado.

¿Es conveniente su vuelta?

La colaboradora de La Brújula ha reflexionado, además, sobre la conveniencia o los intereses de la Casa del Rey en una posible vuelta del emérito a España.

"No sé si interesa en Zarzuela que vuelva el rey Juan Carlos (…) La Casa Real está haciendo esfuerzos de transparencia, de intentar remontar una imagen, con una política de comunicación mucho más cercana con la ciudadanía (…) Juan Carlos I cada vez que entra en escena complica las cosas. No sé yo hasta qué punto en Zarzuela estarían encantados con que estuviera aquí permanentemente", explica.

Martínez va más allá e, incluso, desliza que al propio Juan Carlos I tampoco le interesa volver a nuestro país. "A Zarzuela no va a ir, no puede utilizar ninguna propiedad de Patrimonio Nacional, tendría que tributar en España... Volver tiene esas condiciones y eso hace que no le interese aunque quiera", sentencia.