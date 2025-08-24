El PP acusa al PSOE de intentar sacar "rédito político" de la tragedia: "Seguimos con incendios pero ya están en campaña"

El debate político se ha intensificado este verano a causa de la ola de incendios que ha sufrido (y sufre) España durante el mes de agosto, especialmente desde que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, llamase "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Este domingo el PSOE de León ha tildado de "auténtica vergüenza" que Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente del PP de León y consejero de Medio Ambiente, lleve "días desaparecido" dedicado a "atacar cínicamente" a los socialistas, mientras permanece "escondido desde que se fue de comilona a Gijón con la provincia y la Comunidad ardiendo".

Así, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al PSOE de aprovechar la "tragedia" de los incendios para intentar "sacar rédito político" horas después de que los socialistas leoneses hayan reclamado la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión frente a la lucha contra los fuegos.

No obstante, los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta "catástrofe" es el presidente de la Junta, que ha "dirigido y avalado los recortes salvajes" en el operativo contra incendios y ha amparado "con su silencio la huida y la desfachatez de Suárez-Quiñones".

En este sentido, la portavoz parlamentaria del PP ha criticado que no hay "ni una tragedia en la que el PSOE no intente sacar rédito político. Ni una", ha señalado Muñoz en una publicación en X (antes Twitter). A juicio de la dirigente 'popular', España sigue teniendo "incendios graves", especialmente en Castilla y León y Galicia, pero en el PSOE "ya están en campaña".

El PPE critica a Sánchez por no hacer "los deberes"

A esta ola de críticas entre unos y otros se ha sumado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, quien ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha hecho los deberes" en la prevención de incendios.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), donde ha asegurado que "Europa ha desenmascarado los bulos del Gobierno" y que el Tribunal Europeo de Cuentas lo ha dicho muy claro.

Según ha apuntado, el Tribunal de Cuentas deja constancia de que Portugal y Grecia invierten casi el doble que España en prevención y gestión forestal. A su juicio, Montserrat asegura que los gobiernos autonómicos han sido quienes han trabajado en prevención y que "las comunidades que más han invertido han sido Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid".