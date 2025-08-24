"Pirómana", "cortinas de humo" e "incontinencia verbal": PP y PSOE recrudecen en el debate político ante la mejoría de los incendios

Los incendios que desde el 1 de junio asolan España parece que empiezan a dar un respiro gracias al buen hacer de los efectivos que trabajan en su extinción y a la mejora de la climatología. Sin embargo, tanto PSOE como PP han decidido elevar el tono del debate político que ya estaba candente por el enfrentamiento entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, a cuenta de los recursos destinados por el Ejecutivo para ayudar en la extinción de las llamas.

Bendodo y Barcones se enzarzan por las peticiones de las Comunidades Autónomas

Esta última ola de reacciones políticas la inició la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien en rueda de prensa calificó las peticiones de las comunidades afectadas por el fuego -Galicia, Castilla y León o Extremadura- como "cosas imposibles" y apuntó que los presidentes autonómicos trataban de crear "polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión".

Posteriormente, denunció que existía una operación para intentar silenciarla: "He tenido la idea de abrir las redes sociales y ver una auténtica campaña contra mi persona. Es que yo no estoy defendiéndome a mí misma, estoy defendiendo la gestión de un Gobierno. Quien piense que atacándome personalmente me va a callar que pierda toda esperanza". Cabe recordar que Barcones, pese a estar al mando de un organismo medianamente 'neutro', ha sido delegada del Gobierno en Castilla y León y una política de alto nivel del PSOE.

Por supuesto, la reacción no se iba a hacer esperar y el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, fue el encargado de dar la réplica con un ataque que descargaba una fuerte andanada: "La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas".

También se cuestionó cómo podía ser que una persona que está al mando de tal organismo podía entender que lo ocurrido era un "sobredimensionamiento" de las autonomías. Más tarde volvería al debate de si debe ser el Gobierno quien ofrezca los recursos o si deben ser las Comunidades Autónomas quienes los pidan y aseguró que "debería ofrecerlos -el Ejecutivo- antes que lo pidan los gobiernos autonómicos". Igualmente, Bendodo aseveró que esto ocurre porque "el ADN de este Gobierno" es "la soberbia".

De nuevo, esta ofensiva popular no iba a quedar sin respuesta y fue el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien salió en defensa de Barcones para minimizar la opinión de Bendodo de quien dijo que volvía de las vacaciones "perfectamente bronceado y totalmente descansado criticando desde una feria" a una persona que "lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir".

"Me gustaría poner el foco en lo importante, que es la colaboración institucional entre gobiernos, que todos pongamos a disposición los medios materiales y humanos que tengamos para luchar contra estos incendios, que desde luego trabajemos de la mano, como así se ha producido en la inmensa mayoría de los casos", incidió, para, a renglón seguido, subrayar que "hay debates que no hace falta ni dar".

Patxi López y Cuca Gamarra vuelven a la carga

Parecía que todo se había calmado, como si la ola hubiese llegado a la orilla y tan solo fuese una ligera sensación de frescor en los pies de un bañista, pero al igual que los incendios, el debate se reavivó cuando el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, arremetió contra el PP. López criticó la "incontinencia verbal" y el "nivel político" de la oposición durante la ola fuegos: "Ante los incendios, el PP usa los mismos recursos de siempre: la mentira y el insulto".

"El Gobierno no ha mandado apagar el fuego con ideología, ha mandado todos los medios que tenía a su alcance: la UME, el Ejército, Policía y Guardia Civil y todas las ayudas de los países de la Unión Europea que están sobre el terreno", recordó López, quien recriminó que "la ideología sí que puede ayudar a combatir las causas de los incendios o alimentarla. La ideología es negar el cambio climático como hace Vox y compra el Partido Popular".

Acción, reacción. Ante el envite de López, la respuesta de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, encargada de protagonizar el último, pero no definitivo, episodio de tensiones antes del inicio del curso político. Gamarra remarcó que las últimas actuaciones del Gobierno, como la propuesta del Pacto de Estado contra la emergencia climática, como "cortinas de humo" para intentar ocultar "su incompetencia" y "sus negligencias". "No han hecho sus deberes en 7 años", sentenció.

Además, indicó que a su parecer la comisión interministerial prevista para esta semana "no sirve para apagar el fuego" y menos si está liderada por "la ministra del apagón", en referencia a Sara Aagesen. Del mismo modo, recalcó que "hay 320 millones sin ejecutar" de los 401 que la Comisión Europea pone a disposición de España a través de los Fondos Next Generation.

Por último, calificó de "fracasado" el Plan Nacional de Emergencias por no estar "actualizado" y criticó que los medios aéreos de la Administración central estén "obsoletos y anticuados", basándose en un informe del Tribunal de Cuentas. Además, Gamarra no se olvidó de los barones socialistas a los que acusó de actuar con "mala fe" y de "tapar la incompetencia con confrontación, polarización y crispación".

"Pedro Sánchez siempre responde igual: con cortinas de humo, con confrontación y con polarización para tapar su incompetencia. Y cuando más hace falta la lealtad institucional y la cooperación entre todos, lo que pone en marcha es la absoluta deslealtad a través de la búsqueda de la mentira y de la confrontación para tapar todo esto. España merece otra cosa", concluyó.