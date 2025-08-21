El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella pide que "aquellos que no aportan, que se aparten"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha calificado este jueves de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, por sus palabras al insinuar que algunos gobiernos autonómicos han sobreactuado para atacar al Ejecutivo.

"La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas", ha apuntado Bendodo en declaraciones en la puerta de la sede del PP en Madrid.

El político popular ha elevado el tono de su discurso y ha preguntado cómo es posible que una directora general de Protección Civil diga que lo que ha habido es "sobredimensionamiento".

Los gobiernos autonómicos, ha afirmado, han agotado todos sus recursos y luego han acudido al Gobierno Central para que mande medios y "no debería ser así" pues el Ejecutivo "debería ofrecerlos antes que lo pidan los gobiernos autonómicos".

Esto sucede, ha dicho, porque "el ADN de este Gobierno" es "la soberbia".

La reacción de la directora de Protección Civil

Por su parte, la directora de Protección Civil ha reaccionado ante las críticas y ha pedido que "aquellos que no aportan, que se aparten" hasta que acabe la ola de incendios, al ser preguntada en rueda de prensa por las críticas del PP contra la gestión del Gobierno en general y la suya en particular.

"Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios", ha pedido al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

Así ha respondido a las críticas del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que ha denunciado que es "una pirómana más" por dedicarse a "insultar" a los gobiernos autonómicos en vez de ejercer su "perfil técnico", y al coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, que ha indicado que la gestión del Gobierno ha sido "negligente" por no subir a nivel 2 el plan estatal de protección ante incendios.

Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil

En este sentido, se ha preguntado "hasta dónde llega la crítica política" y ha pedido "un poco de mesura", ya que tildarla de "pirómana" quiere decir que "le están acusando de un delito" y están diciendo que es "una delincuente". "¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas", ha lamentado.

Por lo demás, ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella la asumirá "en primera persona" ya que "lleva once días" allí, donde ha llegado "la primera" y se ha ido "la última".

"Como ustedes ven, he traído los papeles, los informes, las comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo. Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil", ha recalcado.