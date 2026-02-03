El PP acusa a Marlaska de ocultar un informe policial que revelaría prostitución con menores en las saunas del suegro de Sánchez

La senadora del PP por Pontevedra, Nidia Arévalo, se ha dirigido en la sesión de control al Gobierno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le ha acusado de haber ocultado un informe policial que, según los populares, recogería prácticas de prostitución, incluidas con menores, en los negocios de saunas vinculados a la familia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha afirmado, el Ministerio del Interior habría mantenido oculta durante años una nota policial que describiría la actividad de un entramado empresarial dedicado a la explotación sexual y al fraude fiscal, relacionado con el padre de Begoña Gómez.

En su intervención, Arévalo ha asegurado que no se trataba de simples saunas ni de unos pocos locales, sino de "un negocio muy estructurado donde se explotaba y se prostituía a mujeres, a hombres y también a menores". La senadora ha ido más allá al calificarlo como un "negocio familiar" que, según su versión, implicaría a distintos miembros de la familia de la esposa de Sánchez.

El PP sostiene que el informe policial detalla supuestas prácticas de recaudación manual y contabilidad irregular y ha exigido que toda la información en poder de la Policía sea puesta a disposición de la Fiscalía de Menores. Los populares consideran que se trata de hechos "de extrema gravedad" y acusan al Gobierno de "callar y tapar" para evitar daños políticos al presidente.

"Mire, señor Ministro, a este gobierno que defiende la erradicación de la prostitución, le exigimos medidas y le exigimos la puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de toda esta información", ha cerrado la senadora popular su intervención.

Marlaka acusa al PP de querer "hacer ruido"

Por su parte, Fernando Grande-Marlaska no ha negado expresamente la existencia de la nota policial mencionada por el PP, pero ha rechazado de plano las acusaciones vertidas en el Senado. El ministro ha reprochado a los populares que utilicen este asunto para "hacer ruido" y "perjudicar la reputación del presidente del Gobierno", imputándole "hechos absolutamente falsos".

Marlaska ha defendido la actuación del Ministerio del Interior en la lucha contra la explotación sexual de menores y ha asegurado que este tipo de delitos son una prioridad para su departamento. En su respuesta, ha recordado operaciones policiales llevadas a cabo en cooperación con otros países de la Unión Europea, la creación de la Oficina contra los Delitos Sexuales y los acuerdos con distintas instituciones para prevenir y perseguir los abusos contra menores.