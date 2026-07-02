Ábalos tilda de "repugnante e inmoral" la condena a Aldama: "Este personaje arruina a cualquiera que pueda sucumbir a su seducción"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, que fue recientemente condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión, ha arremetido contra el dictamen de la justicia al comisionista Víctor de Aldama.

En una entrevista concedida a El País, siendo la primera vez que habla tras la condena, Ábalos tilda la condena a Aldama de "repugnante e inmoral". Recordemos que el comisionista ha sido condenado por el Supremo a 4 años y medio; una pena de la que se librará tras haber colaborado activamente con la Justicia en el marco del caso Koldo.

"No solo no es justa, sino que es repugnante e inmoral por utilizar expresiones de Cirilo Álvarez Martínez, quien fuera presidente del Tribunal Supremo", asegura. "No ha colaborado con la justicia, sino con la operación de la Fiscalía, que es radicalmente distinto. Aldama ha conseguido la impunidad que pretendía y liberar antecedentes sobre la causa de estafa millonaria sobre hidrocarburos".

No solo no es justa, sino que es repugnante e inmoral

Según apunta, al comisionista le ingresaron inicialmente en prisión "para ablandarlo", pero insiste en que "su panorama es hacer frente a ambas acusaciones y en prisión, que para una personalidad resulta insoportable".

Ábalos no comprende ni respalda que el tribunal haya confiado credibilidad en Aldama. "Corroborando a Bentham, 'entre muchos criminales, el más malo no solo quedará sin castigo, sino que podrá ser también recompensado'".

Colaboración con la justicia

Respecto a una colaboración con la justicia, el exministro asegura que "siempre" está dispuesto a "colaborar con la justicia en la verdad, pero me repugna el llamamiento al que se refiere. Este personaje (Aldama) no está legitimado para lanzar recomendaciones ni sugerencias y arruina a cualquiera que pueda sucumbir a su seducción". Así se ha pronunciado ante las entrevistas que el comisionista ha concedido en televisión, en las que sugería que otros investigados podrían colaborar, incluido Ábalos.

Sobre las reuniones con la investigada Leire Díez por haber participado presuntamente en una operación para erradicar causas judiciales, el exministro ha reconocido que sí mantuvo encuentros con la fontanera del PSOE. "Llegué a hablar con ella e incluso a discutir con acaloramiento (...) El asunto ha acabado peor de lo que intuía. No se puede minusvalorar el poder efectivo".