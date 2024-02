Ábalos en la marisquería y las reuniones de Aldama con Begoña Gómez, nuevas informaciones sobre el 'caso Koldo'

Desde que José Luis Ábalos fuera expulsado del grupo parlamentario socialista e incorporado el grupo mixto, se han ido sucediendo las informaciones relativas al 'caso Koldo'. La última de ellas es que el juez ha situado al exministro de Transportes como "intermediario" en una reclamación de Baleares.

Otras de las informaciones apuntan directamente al presidente del Zamora y comisionista del Ministerio, Víctor de Aldama, como pieza fundamental del caso o a varias reuniones que tuvieron este y Javier Hidalgo (consejero delegado de Globalia) con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las reuniones de Aldama e Hidalgo con Begoña Gómez

La información publicada este jueves por El Confidencial revela que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio entre las que se encontraban una app para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios.

Los contactos con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjeron antes y después del comienzo de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 y coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. También coinciden con la operación de rescate de Globalia (y Air Europa) con 615 millones de euros de dinero público.

Fuentes del PP han señalado que el comité de seguimiento del partido sobre esta trama se reunirá de urgencia "para analizar las novedades, especialmente, la referida a varias reuniones de la mujer de Sánchez con una empresa rescatada con dinero público y con el empresario clave en la trama de corrupción".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha referido a la reunión de Aldama con Begoña Gómez al ser preguntado por el tema. Ha dicho que "los empresarios se reúnen con mucha gente" y que es "ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo como algunas personas hacen tan maliciosamente".

La Guardia Civil cazó a Ábalos con Koldo hace sólo un mes

El diario El Mundo publica este jueves que el exministro estaba al tanto de la investigación de la Guardia Civil sobre Koldo García, al menos desde el pasado mes de noviembre, según los informes de la UCO a los que han tenido acceso. En estos mismos informes se refleja otro encuentro que tuvieron Koldo y Ábalos en la marisquería La Chalana, que pertenece a uno de los cerebros de la trama.

Según la información de El Mundo, Koldo entregó a su hermano Joseba -también imputado- documentación para que se la entregase a su exjefe. Se trataba de dosieres relativos a la investigación contra él, en concreto, tres:

Una resolución del Consejo de Transparencia donde se solicitaba el contrato de Adif y Transportes con la empresa de la trama Soluciones de Gestión.

donde se solicitaba el contrato de Adif y Transportes con la empresa de la trama Soluciones de Gestión. Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de octubre de 2022.

de octubre de 2022. La respuesta del Ministerio al Consejo de Transparencia con fecha de agosto de 2022.

También consta esta reunión que ambos mantuvieron en el reservado del restaurante y cuyo motivo era la reclamación de Baleares de 2,6 millones de euros sobre el pago de 3,7 millones que el Govern Balear de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama a cambio de 1,4 millones de mascarillas que nunca usó por falta de calidad.

Koldo quería tratar el asunto con Ábalos después de una llamada de Juan Carlos Cueto (propietario de Soluciones de Gestión). Un día antes de la cena, Cueto llamó a Koldo para pedirle que le dijese algo a "un tercero" antes de irse de viaje y Koldo respondía que una de las cosas a tratar en la reunión -que mantuvo con Ábalos- "era esa".

El juez señala a Ábalos como "intermediario"

Por este motivo, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas comisiones irregulares ha señalado a Ábalos como "intermediario" de la trama: "La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo".

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

La trama planeaba una reunión con Miguel Tellado

Koldo García comunicó el pasado dos de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, "que había quedado con Miguel Tellado y Alberto" para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la red.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este viernes, en el que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados y que menciona una conversación que podría aludir al portavoz del PP en el Congreso.

"El día 2 de diciembre de 2023 (Juan Carlos Cueto) consiguió contactar con KOLDO el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y "Alberto" al día siguiente", indica el auto.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado rotundamente este jueves que haya mantenido ninguna conversación o reunión con el asesor del exministro de Transportes, Koldo García.

"Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Sántos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".

Por contra, el dirigente popular ha dicho que quien así debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse que "su mujer directamente (...) ha tenido relación con miembros de la trama".