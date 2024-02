El juez señala al exministro José Luis Ábalos como "intermediario" de la trama Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como "intermediario" de la 'trama Koldo', conocida así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Reunión en una marisquería

Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama, y Koldo.

Según se desprende de la investigación, en dicha llamada "Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero". "De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión", añade el juez.

Presunta reunión con Miguel Tellado

Según el auto del juez, Koldo García, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, comunicó el pasado dos de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, "que había quedado con Miguel Tellado y Alberto" para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la red.

Tellado lo niega

Por su parte, Miguel Tellado ha desmentido en Antena 3 que se haya reunido nunca con Koldo y ha pedido explicaciones a Sánchez.

Además, el portavoz parlamentario lo ha desmentido también en los pasillos del Congreso. "Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Sántos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".