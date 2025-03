La postura de Feijóo que incomoda al Gobierno: "¿Hay alguien al mando en Génova 13?"

El pasado 29 de octubre una DANA asoló la provincia de Valencia dejando muerte y destrucción a su paso. Más de 220 personas murieron a causa de las riadas y cientos de municipios quedaron afectados.

Ahora, cuatro meses después, se sigue cuestionando la actuación de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, el día que todo comenzó. A este respecto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha cuestionado duramente a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por, supuestamente, mantener silencio ante la "montaña de mentiras e inoperancia" de Mazón.

Así lo ha señalado en una publicación en su perfil de X (antes Twitter), en la que defiende que "los afectados de la DANA y sus familias" se merecen que Feijóo hable y tome medidas ante la situación que rodea al presidente de la Generalitat. "¿Hay alguien al mando en Génova 13?".

En la misma línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado Feijóo a que "ponga la televisión" este sábado y "escuche de nuevo lo que le quieren decir los valencianos" en una nueva manifestación en Valencia que, bajo el grito 'Mazón dimissió', vuelve a pedir "justicia, reparación y dignidad" tras la DANA de octubre.

El Gobierno insta al PP a mover ficha

En ese sentido, ha insistido en que si el PP no mueve ficha, lo harán ellos ya que el partido no descarta presentar una moción de censura contra Mazón y dejar que el PP y Vox, con mayoría en Les Corts valencianas, tengan que votar para mostrar públicamente si apoyan o no la gestión del dirigente.

"Puede que tenga una mayoría parlamentaria tan indecente como el que le sostiene, pero ya no tiene la mayoría de la calle" y eso "el señor Feijóo también lo sabe", ha aseverado.

Tellado defiende a Mazón como "el presidente de la reconstrucción"

Por parte del PP ha hablado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien en declaraciones a los medios en León, ha vuelto a respaldar a su compañero de partido, al que ha calificado como el "presidente de la reconstrucción" y ha acusado al PSOE de "utilizar el dolor" del pueblo valenciano para hacer política "de la más baja y cutre".

Tellado ha contestado a Morant y sobre una posible moción de censura ha precisado que "lo que tiene que hacer" la líder los socialistas valencianos es "pedirle los fondos al Gobierno para la reconstrucción de Valencia".

Ha insistido en que el presidente valenciano está "trabajando para sacar la provincia de Valencia adelante", y a preguntas sobre si el PP sigue respaldando su gestión ha asegurado que "no por hacer la pregunta más veces van a cambiar de posición".