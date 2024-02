Lo que se sabe del caso Koldo: de la investigación a las explicaciones de Ábalos sobre su exasesor

La semana pasada, la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre, el exasesor del diputado del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tras su detención, la dirección del PSOE presionó a Ábalos para que diese un paso a un lado y le marcó un plazo de un día para que dejase su escaño.

Sin embargo éste se resistió, volvió a defender su inocencia y anunció que seguirá como diputado desde el grupo mixto, un desafío al que Ferraz respondió de inmediato con una expulsión cautelar.

José Luis Ábalos ha asegurado este jueves en Más de uno que presentará alegaciones tras ser suspendido de militancia en el PSOE. Ha calificado la decisión del partido de "populismo justiciero" y ha afirmado que no tiene "manta de la que tirar".

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar a la detención del exasesor de Ábalos establece que presuntamente Koldo dio con la empresa que resultó adjudicataria de los contratos Covid, gracias al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. Esta detención se produjo en el marco de la llamada Operación Delorme.

En esta denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción se investigan 13 contratos públicos adjudicados a Soluciones de gestión y apoyo a las empresas SL. Presuntamente, y lo que investiga Anticorrupción son los indicios que apuntan a que Koldo facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario, en concreto de mascarillas que se iban a abrir de forma inmediata en el ministerio.

El importe de estos contratos podría alcanzar los 54 millones de euros.

Desde que se destapó este presunto caso de corrupción se van conociendo más detalles de la trama. Este miércoles, la fiscalía detallaba que Koldo se habría prevalido "de la situación derivada de su relación personal con funcionarios públicos y o autoridades" y habría ejercido "su influencia para conseguir una resolución beneficiosa" para Soluciones de Gestión, la empresa a la que fueron adjudicados los contratos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dejó en libertad con medidas cautelares a éste y a otros tres implicado

Por otro lado, el empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional, ha asegurado al juez que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario.

Cabe recordar que el Ministerio Público sitúa a Cueto como la "persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto", aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Las escuchas de los encuentros en una marisquería de Madrid, junto a las intervenciones telefónicas y el rastreo del dinero, han sido claves para destapar la trama de cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas.

¿Cuál era la relación personal de Koldo con Ábalos?

Ábalos ha asegurado en Más de uno que no hablado con su exasesor desde que ocurrió su detención porque no tiene "fuerzas" y ha explicado que "Koldo venía bien acreditado por los compañeros de Navarra". Ha justificado que le eligiera como asesor porque él necesitaba una persona que no tuviera vida y Koldo era una persona muy entregada y comprometida.

Además, ha asegurado que se siente "tranquilo" con la posibilidad de que Koldo revele algo sobre el exministro por todo lo que escuchó mientras era su asesor. "Estoy tranquilo. Me he portado bien con la gente y quiero pensar que no".

La consecuencia política para Ábalos: "sí existe una responsabilidad política"

Al conocerse el presunto caso de corrupción, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista decidió "por unanimidad" solicitar al exministro la entrega de su acta al Grupo Socialista y le dio un plazo de 24 horas.

El PSOE consideraba que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos, a pesar de que no está investigado, ni señalado, ni imputado ni su nombre figura en la investigación".

Finalmente, el exministro no renunció a su acta de diputado pero sí dimitió como presidente de la Comisión de Interior del Congreso. Ahora se pasa al Grupo Mixto para defender su "honorabilidad ante la opinión pública", pero la resistencia a entregar el acta le ha costado una expulsión cautelar del partido.

Reproches entre PP y PSOE sobre corrupción

El "caso Koldo" protagonizó el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso de este miércoles, la primera después de la decisión del exministro José Luis Ábalos de no renunciar al escaño y pasar al Grupo Mixto.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "usted lo sabía y lo tapó", refiriéndose al 'caso Koldo'. Mientras, Pedro Sánchez contraatacó recordando los casos de corrupción del PP.