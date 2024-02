Ábalos, con Alsina: "No he hecho nada a Sánchez, lo que ocurre es que hay una situación de mucha presión en el PSOE"

"Curiosamente duermo desde que empezó todo esto quizás del desgaste emocional uno se queda frito", ha comenzado Ábalos en la entrevista con Alsina, donde ha asegurado que tiene la sensación de que "todo es una pesadilla" al despertar: "Cuando me despierto me da la sensación de que todo esto es una pesadilla, hasta que esto veo que forma parte de la realidad. Consigo dormir por agotamiento".

Ábalos también ha afirmado que no tiene "ninguna manta" de la que tirar: "Oigo tantas cosas y buena parte de fantasía. No tengo ninguna manta. Tampoco soy una bomba de relojería para nadie. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme, como así lo dije, y de salir al paso de tanta falta de rigor".

El exministro ha dicho que ha tenido "muchas ofertas" y no necesitaba una salida personal. "Yo he sido ministro, cualquier exministro es siempre interesante para cualquier empresa", ha comentado, a lo que ha añadido que "en el Congreso se gana menos" y ha tenido "tres años" para dar ese paso: "No necesito una salida personal, porque lo que está en cuestión me inhabilita no solo para la vida política, sino para la vida civil".

El PSOE expulsará a Ábalos por no entregar el acta

El PSOE ha iniciado un expediente de expulsión al exministro de Transportes, según pudo confirmar Onda Cero. Los socialistas llevaban presionando a Ábalos para que renunciase desde este fin de semana, y, este lunes Ferraz decidió ponerle un ultimátum de 24 horas. En el caso de retener su escaño, el PSOE ya le advirtió de que le expulsaría.

"Supongo que la Ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio", ha señalado Patxi López en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, justo después de que Ábalos comunicase su decisión de retener el escaño.