La explicación técnica de por qué se puede haber ocurrido el apagón

La mañana del lunes a las 12:33 recibió una bajada súbita de 15GB en la red eléctrica en cuestión de 5 segundos. El Presidente del Gobierno aseguró que es algo que "nunca antes había ocurrido" y compartió que correspondía con "el 60 % del consumo del país en ese momento". Red eléctrica aún sigue investigando para identificar la causa del fallo energético, y aunque no puede dar una información concluyente, no se descarta ningún escenario.

Explicaron que lo ocurrido fue "una oscilación fuerte en los flujos de potencia, acompañada de una perdida de generación muy importante". Para que nos explique más a fondo qué significa esto y comprender la situación, hablamos con el ex Consejero de la Red Eléctrica Española, Alberto Carbajo.

¿Qué son las oscilaciones?

Las oscilaciones son el resultado a un problema generado en el sistema, Cuenta que las oscilaciones suman un resultado, de la causa que deben investigar, para poder tratar y estudiar el cómo poder reaccionar a ellas. Nuestro sistema eléctrico diseñado para trabajar frente a los problemas de la intemperie —capaz de soportar numerosos fenómenos como lluvias y rayos— tiene "las protecciones" cuya función es identificar las oscilaciones y "despejar la falla del sistema". Una vez se detecta el fallo, el sistema tiene unas tecnologías que "actúan ante cualquier incidente en una fracción de segundo", y se apagan de la red para proteger el sistema.

Expone que los tiempos comunes de actuación en estos casos son de 60 milisegundos, asegurando que "es bastante menos tiempo que los 5 segundos en los que se han desconectado los 15GB".

Esos 60 milisegundos es bastante menos tiempo que los 5 segundos de ayer

Además, cuenta que "de esos 15GB, 10 eran fotovoltaicos y 4 nucleares", lo que le genera preocupación al ser la mayor parte de la energía que generamos hoy en día. Sin embargo, explica que no es el primer caso similar ocurrido, comparándolo con problemas ya enfrentados hace 10 años con la energía eólica, los cuales solventaron tras identificar las causas de esos fallos.

Lo primero que hay que hacer es obligar a la fotovoltaica a añadir mecanismos que eviten esta situación

La importancia de la inercia

La inercia en nuestro sistema eléctrico se genera a través de unos generadores rotativos, con una masa que va girando, y capaz de, cuando ocurre una alteración, favorecer bastante la actuación ante fallos disminuyendo su velocidad y siendo capaz de generar energía eléctrica. Por ejemplo, la energía fotovoltaica —la principal durante el fallo de ayer— no tiene introducida este tipo de mecanismo aún, aspecto muy importante a tener en cuenta al encontrarnos con una transición ecológica, siendo necesario que exista una inercia adicional en ella.

Las energías renovables son un gran avance porque contaminan menos, pero las fotovoltaicas poseen un problema a la hora de compensar una falta de inercia a los generadores que funcionan con rotores

¿Por que tardamos tanto en recuperar la energía?

Oscar Barrero, consultor de transición energética de Price Waterhouse Cooper, considera que ayer fue un día de la nueva realidad, en los cuales en "la mayor parte del día la generación eléctrica será mediante energías renovables", por lo que habrán muchos periodos de potencia y frecuencia de las oscilaciones será muy habitual.

Esta es la nueva realidad, en la que la mayor parte del día la generación eléctrica será mediante energías renovables

Comenta que la cuestión no es tratar de buscar qué ha producido esas oscilaciones, sino "cómo nos aseguramos que en ese momento tenemos una potencia de inercia suficiente para asimilarlo el sistema". Si el sistema no es capaz de asimilarlas, saltan las protecciones del sistema y se empieza a desacoplar la generación provocando un "cero absoluto"

Si el sistema no es capaz de asimilarlas, saltan las protecciones del sistema y se provoca un cero absoluto

Esos 15GB que han desaparecido, simplemente no se han ido y por eso se ha caído todo, sino que ha sido "la propia oscilación del sistema que no es capaz de ser absorbida y gestionada" al no tener en ese momento la mitad de generación nuclear fuera del sistema ni la potencia hidráulica —que son las que poseen inercia— estaban bajando carga para poder acomodar la energía renovable que estaba entrando, llevó a saltar todas las protecciones y generó un efecto en cadena.

Asegura que lo normal es que ambos lados (ya sea una generación o una demanda), estén en equilibrio. Cuando se tiene una desconexión desde uno de los dos lados y se crea el cero absoluto no tienes ni demanda ni generación, por lo que se debe ir arrancando ambos lados de manera equilibrada, porque sino volverá a suceder el mismo fallo, por lo que lleva mucho tiempo tener que "arrancar las dos cosas de forma parcial y asegurando en todo momento que los parámetros se van manteniendo"