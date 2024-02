Un banco no le permite a Ábalos ser avalista tras el 'caso Koldo'

José Luis Ábalos le ha explicado a Carlos Alsina cómo le está afectando no sólo a nivel político sino a nivel personal el 'caso Koldo'.

Ha explicado en 'Más de uno' que un banco le ha negado ser avalista por las informaciones que le han salpicado en los últimos días. "Si tu reputación está dañada, nadie quiere verse mínimamente contagiado", ha dicho Ábalos y, en este punto, ha aprovechado para contar que acaba de tener una experiencia personal con un banco, "ahora se han inventado lo del riesgo reputacional" y "no me han permitido ser avalista", .

Ha señalado Ábalos que no sólo no le han concedido el préstamo, sino que no le han dejado "ni avalar por aquello del riesgo reputacional". "Ni cambiando el avalista, ya no hay crédito", ha asegurado.

En 'Más de uno', el exministro ha explicado largo y tendido cómo se ha sentido en estos días desde que estallara el caso Koldo, por el que uno de sus hombres de confianza de su gabinete Koldo García está siendo investigado en un supuesto caso de comisiones fraudulentas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Confiesa "estar dolido" tanto con estas informaciones sobre un hombre de su confianza como por la actitud que ha tenido con él la dirección de su partido y que no sabe a qué se debe el cambio de opinión de Pedro Sánchez respecto a él en los últimos días.