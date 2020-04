Ábalos sugiere dejar a Vox fuera de los Pactos de la Moncloa

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos , ha sugerido que Vox podría quedar fuera de los nuevos Pactos de la Moncloa que propone el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus: "No hay que descuidar el elemento democrático; los pactos de la Transición no evitaron un golpe de Estado ".

Ábalos realizó estas consideraciones en una comparecencia junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"¿Quiénes participaron en los Pactos de la Moncloa? Los demócratas", sentenció el ministro. "Los que querían una España democrática que estuviera legitimada por la bonanza económica y que la crisis no pudiera afectar al proyecto democrático. Esa es la diferencia".

Ábalos ofreció esta reflexión al ser preguntado por la negativa del líder de Vox, Santiago Abascal, a hablar con el presidente del Gobierno: "Me parece un mal precedente con o sin epidemia. Las formas son esenciales para todo el ejercicio democrático. No creo que haya precedentes de personas que no quieran hablar con el presidente salvo que le nieguen la condición de presidente, lo cual ya sería más grave que una cuestión de formas".

