El plan del Gobierno para regresar progresivamente a la normalidad tras el confinamiento

Pedro Sánchez ha dicho que en vista de los últimos datos y de las opiniones de los expertos consultados, estos nuevos 15 días de estado de alarma son los que necesita el sistema sanitario español para descongestionarse, ya que considera que ya estamos en el pico de contagios y que la segunda fase será el doblegamiento de la curva.

En este sentido, ha pedido a la gente no relajarse y mantener la atención porque una relajación antes de tiempo tendría una resultado mucho "peor" ya que desencadenaría una segunda ola de contagios.

En el momento en que la curva empiece a descender, entrará en acción la segunda etapa: un regreso progresivo hacia una nueva normalidad social y hacia la reconstrucción de la economía.

Por ello, ha anunciado que el Gobierno está pensando a medio plazo y trabaja desde hace unas semanas con un equipo de expertos formado entre otros por epidemiólogos y tecnólogos que trabajan en un plan para reanudar la actividad económica y social.

Dicho plan, que se adoptará en función de la evolución de la pandemia, incluye: medidas de higiene tanto personales como colectivas, medidas sanitarias de detección del virus e iniciativas tecnológicas de control y seguimiento de la epidemia.

No obstante, ha informado de que las medidas excepcionales tomadas con motivo de la crisis del coronavirus durarán más de 15 días y que a finales de abril no habrá acabado todo. De esta forma, anticipa que al terminar el confinamiento no se levantarán las restricciones sino que se irá poco a poco volviendo a la normalidad.

