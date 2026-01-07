Cuándo acabará el frío extremo: la AEMET pone fin a la borrasca Francis

2026 ha comenzado con frío extremo y avisos incluso de nivel rojo en puntos de España. Es el caso de Parameras de Molina, en Guadalajara, que alcanza este miércoles una temperatura mínima de -14 grados. Por ello, la AEMET ha activado el nivel rojo de "peligro extraordinario".

Así, la nieve, viento, frío y oleaje activarán este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas, también con mínimas de -6°C en Girona y Huesca y -5°C en Ávila y Cuenca.

Cuándo se va el frío extremo

Después de un miércoles con frío extremo, la AEMET prevé que este jueves 8 de enero habrá "aumentos notables de las temperaturas en la Península y Baleares, más acusados en las mínimas". Todo ello, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago donde llegarán a aumentos notables para las mínimas, pudiendo serlo para las máximas.

Por tanto, las heladas no estarán tan extendidas y bajarán en intensidad, solo afectando de forma más débil a puntos altos del interior peninsular y moderadas en el Pirineo.

En Canarias habrá pocos cambios, con aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y varios descensos en las mínimas.

Avisos por nieve y frío

Para este miércoles, en aviso amarillo por nieve estarán Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, centro de Navarra y Álava. Mientras, en amarillo por viento Huesca, Girona, Lleida, Tarragona, Castelllón, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el frío activará los avisos amarillos en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Mallorca, Cantabria del Ebro, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tarragona, sierra de Madrid, Murcia, vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, pirineo navarro, Alicante, Castellón y Valencia.

Por otro lado, Parameras de Molina (Guadalajara) tendrá aviso rojo por frío y Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona y Lleida, naranja.

Avisos por oleaje

Al mismo tiempo, por oleaje estarán en aviso Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca y Menorca, con amarillo y naranja), Cantabria (litoral costa), Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya, Melilla, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.

Nieve

De esta forma, AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. También heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.

Además, prevé rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.

La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1.000-1.200 m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular.