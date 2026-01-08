Llega a España una ciclogénesis explosiva con la borrasca Goretti: hasta cuándo dura el temporal y zonas afectadas

Tras unas navidades muy frías, el tiempo da paso a la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, Goretti, que profundizará de forma muy rápida con una ciclogénesis explosiva, provocando días con vientos huracanados y un temporal marítimo en el norte de España.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, la profunda borrasca Goretti se formará entre estos días 8 y 9 de enero y dejará un fuerte temporal en Europa occidental, aunque tendrá menor impacto en España. No obstante, se prevé que cause temporal marítimo en el norte, con lluvias y vientos, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Goretti llegará al país tras la reciente borrasca asimismo de gran impacto Francis, que después de interactuar con una masa de aire ártico ha dejado unas navidades blancas estos días en amplias zonas de España, además de fuertes lluvias y vientos, junto con temperaturas muy bajas. Pese a la nueva borrasca, se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago.

Sin embargo, el viernes las temperaturas máximas descenderán de nuevo en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, y predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio. La nieve bajará ese día a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.

Subida de temperaturas... y frente con lluvias

Este viernes, la subida de temperaturas da paso a un tiempo que vendrá marcado por el paso de un frente atlántico, con predominio de precipitaciones en la mayor parte del territorio, más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y Pirineo occidental.

La cota de nieve irá bajando del entorno de los 1.500 metros al de los 500 metros en la mitad norte peninsular, con probables acumulados significativos en montañas del extremo norte, en donde bajarán las temperaturas máximas, aunque subirán en el centro y mitad sur. Predominará el viento moderado en la península y Baleares, llegando a fuerte en las islas y litorales peninsulares, y con rachas muy fuertes en regiones de interior de los tercios norte y oriental peninsulares.