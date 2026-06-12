La AEMET avisa de una noche tropical en estas zonas de España: los termómetros no bajarán de 20 grados

El calor seguirá siendo protagonista durante las próximas horas en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que varias zonas de España registrarán una nueva noche tropical, un fenómeno que se produce cuando las temperaturas mínimas no descienden de los 20 grados durante la madrugada.

Según la previsión del organismo, las temperaturas nocturnas se mantendrán especialmente elevadas en los valles fluviales del suroeste peninsular y en amplias áreas del litoral mediterráneo, donde muchos ciudadanos tendrán dificultades para encontrar alivio al calor incluso durante las horas de descanso.

La situación se produce en una jornada marcada por el ascenso generalizado de las temperaturas. AEMET prevé que los valores máximos continúen subiendo en gran parte de la Península, especialmente en Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares y el valle del Ebro.

Las zonas donde el calor no dará tregua durante la noche

Las noches tropicales afectarán principalmente a los valles del Guadiana y del Guadalquivir, además de numerosos puntos del litoral mediterráneo. En estas áreas, los termómetros permanecerán por encima de los 20 grados durante la madrugada, dificultando el descanso y aumentando la sensación de bochorno.

Este fenómeno suele intensificarse durante los primeros episodios de calor del verano y es uno de los factores que más incomodidad genera entre la población, ya que impide que viviendas y edificios pierdan el calor acumulado durante el día.

Temperaturas de hasta 38 grados durante el día

Mientras las noches serán cálidas, las máximas también seguirán escalando. La previsión de AEMET apunta a que se superarán los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del oeste de Galicia.

Los registros más elevados se alcanzarán en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde los termómetros podrán llegar a los 37 e incluso 38 grados durante las horas centrales del día.

Por este motivo, la agencia mantiene avisos por altas temperaturas en provincias de Andalucía, Extremadura y Galicia, donde el calor será especialmente intenso.

Además de las altas temperaturas, la jornada estará marcada por el viento intenso y el oleaje en varios puntos del país. Cádiz se encuentra en nivel naranja por rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros adversos.

También se han activado avisos por oleaje en zonas de Almería, Granada y Menorca, mientras que otras provincias andaluzas permanecerán pendientes de las fuertes rachas de viento.

AEMET recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables ante unas temperaturas que seguirán siendo elevadas tanto de día como de noche.