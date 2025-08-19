Se acerca el invierno: los expertos aseguran que será un invierno más inestable de lo habitual

El verano de 2025 está siendo uno de los peores que se recuerda, en cuanto a incendios se refiere. La superficie que se ha quemado es casi la misma que la isla de Mallorca, es decir, aproximadamente han ardido 350.000 hectáreas, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios.

El calor también ha sido protagonista durante este verano. Cerca de 1.100 personas han sido víctimas directa o indirectamente de las fuertes olas de calor, según datos del propio Gobierno, con temperaturas récord en ciertas comunidades como los 40º C en Bilbao o incluso llegando cerca de los 50º C en Córdoba.

Por todo esto, la mayoría de la gente anhela la llegada del invierno para dejar de sufrir este infierno térmico. Los primeros avances del portal especializado Severe Weather Europe (SWE) prevén "la influencia de una fase débil de La Niña".

"Días de invierno más fríos en Estados Unidos, Canadá y Europa"

La Niña es la fase fría del fenómeno meteorológico conocido como ENSO (Oscilación del Sur de El Niño). Esto ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico tropical, central y oriental se enfrían por debajo de lo normal, modificando la circulación atmosférica global.

Se diferencia de su álterego, La Niña, favorece un desplazamiento de la corriente en chorro que suele traducirse en inviernos más fríos y con mayor probabilidad de nieve en algunas regiones del hemisferio norte.

Ante esta situación, los científicos aseguran que será un invierno más frío. "Los últimos pronósticos también indican un vórtice polar más débil, lo que implica patrones de presión más dinámicos, lo que propicia días de invierno más fríos en Estados Unidos, Canadá y Europa", explican los expertos.

Los últimos análisis oceánicos muestran indicios de enfriamientos en la zona clave del Pacífico, a pesar de que, por ahora, esté en fase neutra. Estas pruebas apuntan a que durante los próximos meses, este enfriamiento, se consolidará en una La Niña débil, con capacidad suficiente para modificar patrones meteorológicos invernales.

El otro gran protagonista: El vórtice polar

El papel que juego otro de los protagonistas, el vórtice polar, una vasta corriente ciclónica que se forma sobre el Ártico y regula la distribución del aire frío hacia latitudes medias.

Cuando el vórtice es fuerte, esto genera que los inviernos sean más suaves, ya que el aire helado se queda en el Polo Norte. Pero si se debilita, la corriente en chorro se fragmenta y permite que las masas de aire gélido desciendan hacia Europa y Norteamérica.

Los modelos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), anticipan que, durante el invierno de 2025/2026, el vórtice será más débil de lo habitual, lo que generará temperaturas más bajas, especialmente si se produce un calentamiento estratosférico repentino.

¿Qué se puede esperar en Europa?

El invierno 2025/2026 podría ser más inestable que en años recientes debido a la combinación de una La Niña débil y un vórtice polar debilitado. Esto favorecería alternancia de olas de frío con periodos más templados, a diferencia de los últimos inviernos dominados por anomalías cálidas y estabilidad atmosférica.

Sectores como la agricultura, la energía o el transporte deberán prepararse ante posibles episodios puntuales de frío extremo o nevadas, aunque el promedio estacional no sea especialmente severo.

Los expertos recuerdan que estos pronósticos a largo plazo deben tomarse con cautela, pero las señales actuales apuntan a un invierno más dinámico y menos monótono que los anteriores.