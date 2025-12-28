El temporal en Málaga provoca inundaciones y grandes crecidas de los ríos: la AEMET mantiene el aviso naranja

Continúa el fuerte temporal de lluvias y viento que azota la provincia de Málaga. Este sábado por la noche, la AEMET tuvo que activar el aviso rojo por fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce por precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que hizo que además se enviase a la población de 27 municipios el ES-Alert de Protección Civil.

Mensaje ES-Alert enviado a la población en Málaga ante el aviso rojo de la AEMET por fuertes lluvias | Agencia EFE

El aviso rojo ha estado vigente hasta las 04:00 horas de este domingo y durante ese tiempo, las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como el Guadalhorce, que ha superado los 5,5 metros.

Lluvias torrenciales y zonas incomunicadas

Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas.

El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00 horas.

El alcalde del municipio, Jorge Gallardo, ordenó avisar entonces a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas, para que estuvieran atentos ante las inundaciones que se estaban produciendo.

Desalojo de viviendas, desvío de vuelos y otras incidencias

En la capital de Málaga, numerosas dotaciones de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han actuado por la noche, reforzando la vigilancia en las zonas de Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz.

Además, se enviaron efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

Protección Civil ha recomendado por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia (Campanillas) que subieran a los pisos superiores de sus viviendas por precaución.

Algunos de estos vecinos han desalojado las casas y se han desplazado a hogares de familiares. Además, el Ayuntamiento ha habilitado alojamiento en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

Las lluvias también han obligado a desviar a aeropuertos cercanos numerosos vuelos que tenían previsto llegar al aeródromo malagueño.

Aviso naranja por lluvias

La tormenta, incluso con granizo en muchas zonas, ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Alhaurín el Grande o el litoral de la Costa del Sol Occidental, principalmente Marbella.

El temporal sigue manteniendo a la provincia de Málaga en aviso naranja y se deja notar a esta hora en la comarca de la Axarquía, con intensas lluvias en municipios como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga.

La Axarquía estará en aviso naranja hasta las 14.59 horas de este domingo, por lluvias acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Fase 1 de emergencia

A raíz de estos avisos el sábado por la noche, la Junta de Andalucía elevó la fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante el riesgo de inundaciones, según informó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Esta fase de emergencia implica daños por los que se ponen en marcha medidas necesarias para el socorro y protección de las personas y los bienes, que pueden controlarse con medios y recursos ordinarios de la Junta, con apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también compartió en la red social X este aviso y pidió máxima precaución a los ciudadanos de estos 27 municipios, que aglutinan a mucha población.